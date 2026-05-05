Чистить зубы лучше до завтрака, а не сразу после него, пишет Daily Mail со ссылкой на стоматолога Дипу Чопру из Лондона. По ее словам, привычка браться за щетку уже после еды может навредить эмали, особенно если в меню были кислые продукты.

Врач объяснила, что за ночь во рту накапливаются бактерии и зубной налет. Утренняя чистка до еды помогает убрать их и покрывает зубы защитным слоем фтора еще до контакта с завтраком.

Проблема в том, что многие популярные утренние продукты — соки, фрукты, джемы — содержат кислоты. Они временно размягчают эмаль, и если сразу после этого начать чистить зубы, ее можно постепенно стирать.

«Если чистить зубы сразу после завтрака, вы фактически трете размягченную эмаль, что со временем может привести к чувствительности и эрозии», — предупредила Чопра.

Тем, кто все же не готов отказаться от чистки после еды, стоматолог советует подождать минимум 30 минут. За это время слюна успеет нейтрализовать кислоты, а эмаль снова станет тверже.