В Подмосковье подали почти 7 тыс. заявлений на проведение техосмотра самоходных машин

С начала 2026 года в Подмосковье подали около 7 тыс. заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое», она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор. Размер последних будет варьироваться в зависимости от количества и категории самоходной техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.