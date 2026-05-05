В Дмитровском наполовину завершили капремонт дошкольного отделения гимназии «Логос»

На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос», стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, в них задействованы 60 специалистов и одна единица техники. Они ведут отделочные и кровельные работы, устройство вентилируемого фасада, монтаж инженерных сетей.

Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.