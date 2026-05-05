В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром 5 мая

Утром во вторник, 5 мая, уровень загруженности дорог Подмосковья достиг 5 баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, движение осложнено на ряде ключевых магистралей.

Значительные затруднения зафиксированы на следующих направлениях: Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Рублево‐Успенское, Волоколамское и Пятницкое шоссе, шоссе Энтузиастов.

Ведомство просит водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах, полностью сосредоточиться на управлении транспортным средством и исключить любые отвлекающие факторы, в том числе использование мобильного телефона во время движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, а также выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.