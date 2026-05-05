Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах Кубка России «Спартак» — ЦСКА и «Краснодар» — «Динамо». О назначениях арбитров сообщил Российский футбольный союз (РФС).

6 мая красно-белые сыграют с армейцами в финале Пути регионов. Главным арбитром назначен Кирилл Левников, на бровках будут работать Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, за ВАР будут отвечать Сергей Карасев и Сергей Цыганок.

«Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч финала Пути РПЛ 7 мая. Первая встреча в Москве завершилась нулевой ничьей. Матч будет обслуживать Артем Чистяков с помощниками Андреем Образко и Алексеем Ширяевым, на ВАР назначены Артур Федоров и Василий Казарцев.

Победители двух противостояний сыграют за трофей в суперфинале Кубка России.