В Московской области в первые майские праздники уменьшилась тяжесть последствий в ДТП

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвело итоги дорожной безопасности за первые майские выходные. В период с 1 по 3 мая на дорогах региона зафиксировано 26 дорожно‐транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2 человека, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика: в те же даты 2025 года в 25 ДТП погибли 5 человек, а число раненых составило 33 человека. Таким образом, несмотря на небольшое увеличение количества аварий, тяжесть их последствий заметно снизилась — это говорит об эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности на дорогах региона.

Анализ характера происшествий показал, что наиболее распространенным видом ДТП в праздничные дни стали столкновения транспортных средств. Из общего числа аварий 16 пришлись именно на этот тип происшествий. В них погиб 1 человек, а 21 получил травмы.

Помимо столкновений, зафиксированы и другие виды дорожных происшествий:

съезд с дороги с летальным исходом;

3 наезда на пешеходов вне зоны пешеходных переходов — все они произошли в вечернее время;

2 наезда на велосипедистов;

2 наезда на препятствия;

1 наезд на стоящее транспортное средство;

1 опрокидывание автомобиля.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с мототранспортом: за праздничные дни зарегистрировано 11 ДТП с его участием. При этом в 6 случаях за рулем питбайков находились несовершеннолетние дети.

