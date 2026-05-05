Календарь магнитных бурь на май: 5 мая — до 6 баллов, затем «космический штиль», новая волна — 15–18 мая
56orb.ru: магнитные бури будут бушевать на Земле в период с 5 по 7 мая
В мае ученые прогнозируют магнитные бури, сообщил 56orb.ru. Редакция издания подготовила для читателей актуальный прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие дни.
По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже во вторник, 5 мая, ожидается выраженная магнитная буря. По предварительным оценкам, сила геомагнитных ударов может достигать от трех до шести баллов. При этом не исключается и превышение этих значений в отдельные часы.
В среду, 6 мая, а также в четверг, 7 мая, прогнозируются более слабые геомагнитные возмущения. Они будут менее интенсивными, однако метеочувствительные люди все же могут ощущать влияние космической погоды на самочувствие.
По данным издания, после этого ожидается период относительного спокойствия — так называемый космический штиль, когда геомагнитный фон вернется к нормальным показателям. По предварительным данным, следующая волна заметных геомагнитных колебаний возможна в период с 15 по 18 мая.
Ранее эксперт Литвинов высказал мнение, что взгляд на Солнце оказался опаснее любой магнитной бури.