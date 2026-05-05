В Ленинском состоится тринадцатый «Ленинский ЗаБег»

В субботу, 9 мая, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского округа пройдет 13-й легкоатлетический праздник «Ленинский ЗаБег», посвященный Дню Победы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В нем примут участие как опытные, так и начинающие бегуны, в том числе дети, представители фитнес-клубов и спортшкол. Для них подготовят три трассы в зависимости от возраста. Кроме того, участники программы «Активное долголетие» будут соревноваться в скандинавской ходьбе на дистанции 4,5 км.

«Праздник спорта и здорового образа жизни в День Великой Победы направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Часть атлетов бегут дистанцию в честь героев Великой Отечественной войны, героев тыла и труда, героев СВО и одевают футболки с их портретами», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В ведомстве уточнили, что для несовершеннолетних участников нужно заполнить заявление об отказе от претензий к оргкомитету. Участие в соревнованиях бесплатное, пройти регистрацию можно по ссылке.

Отметим, что забег пройдет в рамках федеральной программы «Спорт России».

