В «Крыльях Советов» назвали главную задачу на концовку сезона

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с порталом «Вести» обозначил главную цель самарской команды на концовку сезона.

За два тура до конца чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место.

«У нас сейчас основная задача все-таки остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. Уже напрямую мы 100% не вылетаем. На финишной прямой всегда сложно. Всегда надо включать какой-то второй резерв, второе дыхание, и, конечно, надо будет завершать. Конечно же, хочется порадовать наших болельщиков. Они очень давно ждут этой радости», — сказал Яковлев.

«Крылья Советов» отстоят от зоны стыковых матчей на три очка. У самарцев 29 баллов, ниже находятся «Акрон» (27), «Оренбург» (26), махачкалинское «Динамо» (24), в зоне прямого вылета — «Пари НН» (22) и «Сочи» (21).

В 28-м туре РПЛ «Крылья» одержали важнейшую победу, одолев «Спартак» (2:1). Три очка, добытые в этом матче, позволили самарцам оторваться от зоны прямого вылета на недосягаемое расстояние.