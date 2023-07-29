«С Гагариным отправляемся бороздить Вселенную»: особенный спектакль можно увидеть в Подмосковье, не выходя со двора

Для того чтобы посетить театр всей семьей, жителям Подмосковья необязательно наряжаться в вечерние наряды и освобождать вечер. Чтобы культурно просветиться, достаточно лишь… выйти во двор. В регионе стартовал проект «Театр на районе» (0+), рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области. Жителей Подмосковья ждет захватывающее путешествие в космос вместе с Юрием Гагариным, разгадывание загадок от Циолковского и межгалактическое представление прямо во дворе собственного дома.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Эта акция в Подмосковье проходит уже второй год. Проект «Театр на районе» создан одним из крупнейших девелоперов и некоммерческой организацией «Театр села».

«В прошлом году мы показывали спектакли по известным произведениям, в этот раз сделали постановку по сценарию, который написал я, – говорит основатель «Театра села» Глеб Данилов. – Это фантастическая научно-познавательная сказка «Неистовые космисты». Герои постановки благодаря своей смекалке и знаниям преодолевают испытания, которые происходят в 2943 световом году в одной из прослоек ноо­сферы».

Несмотря на удаленность от нашей планеты и другому временному пространству, главные герои спектакля – знаменитые соотечественники, жившие в прошлом. Зрители увидят родоначальника русского космизма Николая Федорова, ученых Константина Циолковского и Александра Чижевского, космонавта Юрия Гагарина.

«Наши актеры выступают в уникальных ростовых костюмах, созданных с помощью нейросети, – делится Данилов. – Яркие образы привлекают не только самых маленьких зрителей. Например, многие не знали, как выглядел Николай Федоров, ведь с его изображением практически нет фотографий, лишь зарисовки портретов, а благодаря нашим костюмам его образ перестал быть безликим».

Фото: [ Пресс-служба Театра на районе ]

В ОБЪЯТИЯХ ВСЕЛЕННОЙ

Спектакль идет всего 30 минут. Короткий формат выбран неспроста: Глеб и его коллеги отмечают, что такая длительность представления позволяет не заскучать зрителям и будет все время держать внимание.

«К тому же со зрителями разных возрастов мы проводим интерактивы: вместе с учеными разгадываем тайны космоса, с Юрием Гагариным отправляемся бороздить просторы Вселенной», – поделился основатель «Театра села».

Автор убежден: театр в первую очередь должен просвещать. Поэтому все его спектакли нацелены на образование зрителей.

«Приятно, когда после представления дети начинают задавать вопросы родителям о космосе, а сами взрослые – обсуждать между собой научные открытия, – заявил Данилов. – Мы также учим театральному этикету: когда нужно аплодировать, когда можно разговаривать с актерами, а когда необходимо проявить уважение к выступающим и смотреть спектакль в тишине».

кстати

Следующий спектакль запланирован на 4 августа в Красногорске. Точное место проведения спектакля будет указано в сообществе группы и информационных стендах ЖК. Вход свободный

На заметку

Впереди у «Театра на районе» еще 15 спектаклей на территориях подмосковных ЖК. Дальше они отправятся покорять с гастролями Сочи и Сахалин.