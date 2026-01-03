Сафонов в Альпах, Загитова с катаной, а Овечкин без отпуска: как встретили Новый год российские звезды спорта

Портал «Подмосковье сегодня» прогулялся по соцсетям ведущих российских спортсменов и выяснил, как они встретили Новый год и проводят новогодние каникулы.

Кто-то отправился на заграничные курорты, кто-то, наоборот, нашел возможность съездить на малую родину — навестить родителей и, так сказать, припасть к истокам, а у кого-то новогоднего отпуска и вовсе не было.

Сафонов присматривается к горным лыжам

В чемпионате Франции по футболу был совсем небольшой рождественский перерыв, и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов с супругой Мариной метнулись в Альпы, чтобы провести короткий отпуск в швейцарском Андерматте.

Фото: [ t.me/motya_39 ]

«Было здорово приехать в снег, но мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, так как большинство людей вокруг нас были с лыжами или сноубордами в руках. Кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать, но, естественно, уже после карьеры», — написал Сафонов.

Пока же Матвей с Мариной решили приехать в Альпы в другое время года — уверены, что там будет не менее красиво.

Мельникова провела мастер-классы в Мексике

Олимпийская чемпионка, одна из главных героинь минувшего спортивного года гимнастка Ангелина Мельникова получила приглашение провести мастер-классы в Мексике. Впечатления у спортсменки остались самые прекрасные — от радушия мексиканцев, от заинтересованности юных гимнастов.

Фото: [ t.me/gelyamelnikova ]

Некоторые проблемы у Ангелины возникли только с местной кухней: она совсем не ест острого, а мексиканские блюда почти все сплошь жгучие. Но местные все же подсказали ей несколько блюд, с остротой которых гимнастка могла справиться. Также ее удивило большое количество авокадо в местной кухне — добавляют почти во все.

К Новому году Мельникова успела вернуться в родной Воронеж, к маме, где ее уже ждали привычные и любимые вкусности.

Бокал шампанского на бегу

В Америке Новый год не празднуют так масштабно, как в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) были трехдневные рождественские каникулы, а затем чередом пошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтону» Александра Овечкина выпало играть два дня подряд — 31 декабря и 1 января. Сначала обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3), а затем уступили «Оттава Сенаторз» (3:4).

Фото: [ соцсети ]

Овечкин свято чтит традицию встречать Новый год в кругу семьи. Поэтому он после игры в столице США быстренько заскочил домой, практически на бегу выпил бокал шампанского и отправился в аэропорт, чтобы улететь в столицу Канады.

А вот нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко встречал Новый год в Лас-Вегасе. Там 30 декабря его команда играла с «Вегас Голден Найтс» (5:2). Хоккеист пригласил в игорную столицу свою семью — ему-то самому 1 января уже предстоял матч в Калифорнии.

Активный отдых Тюкавина

Фото: [ t.me/tyukavin7 ]

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин Новый год встретил в Кирове. Приехал туда на зимнюю рыбалку на поезде: по дороге рассматривал заснеженные просторы за окном, демократично заварил «Доширак».

Уже 1 декабря форвард сыграл с местными в футбол. А на следующий день опубликовал видео из тренажерки: «перед рыбалкой чуть-чуть салатики растрясти надо».

Егорян восхитилась «Ледяной Москвой»

Фото: [ t.me/egorianyana ]

Саблистка Яна Егорян, в 2025 году выигравшая свое третье золото чемпионата мира, Новый год встретила с семьей. 31 декабря съездили за подарками в ЦДМ, а 1 января отправились в парк Победы на фестиваль «Ледяная Москва».

Это семейное мероприятие Яна назвала отличным началом нового года. Она отметила, что это удовольствие обошлось в небольшую цену и рекомендовала выбраться сюда с семьей в праздники всем остальным. На фестивале можно посмотреть спектакль, полюбоваться ледяными фигурами и получить мастер-класс по их вырезанию и, наконец, просто покататься на ледянках с горки.

Опасные гастроли

Фото: [ t.me/alinagorbachevarus ]

Фигуристка Алина Горбачева впервые встречала Новый год за границей — в Германии. Впрочем, приехала она туда не развлекаться, а делать операцию на травмированном колене.

Рождественская Германия 18-летнюю спортсменку совсем не вдохновила, там она не чувствовала себя в безопасности. Однажды пришлось бегством спасаться от толпы пьяных турок. Как отметила Алина, из-за разрешенных наркотиков в Германии оказалось очень много неадекватных людей.

Остается пожелать, чтобы операция прошла успешно, спортсменка поскорее вернулась домой и радовала своими выступлениями российских зрителей.

Необычный подарок для Загитовой

Фигуристка Алина Загитова отметила, что минувший год получился для нее невероятно насыщенным.

«Кажется, что в эти 365 дней уместилось несколько жизней. Было столько всего — работа кипела, проекты сменяли друг друга, шоу гремели на всю страну», — написала Загитова.

Фото: [ t.me/azagitova_official ]

А еще она рассказала о необычном подарке, который получила на Новый год. Фигуристке презентовали старинный японский клинок. Алина утверждает, что реликвии уже 500 лет, а создана она из знаменитой стали тамахаганэ по традициям древних мастеров периода суэ-кото.