Сафонов заставил восторгаться собой весь мир — подарил ПСЖ Межконтинентальный кубок: как тебе такое, Луис Энрике?

ПСЖ выиграл очередной трофей — Межконтинентальный кубок. В матче лучших команд Европы и Южной Америки, который прошел в Катаре, парижане обыграли бразильский «Фламенго» в серии пенальти.

Главным героем матча стал российский вратарь Матвей Сафонов, отразивший четыре удара подряд в послематчевой серии пенальти.

Как это было

В основное и дополнительное время команды не выявили победителей. В первом тайме счет открыл вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, во втором Жоржиньо сравнял с пенальти.

Сафонов вышел в стартовом составе, но во время самой игры работы у него было сравнительно немного: ПСЖ атаковал больше, и россиянин записал на свой счет только один сэйв. Время Матвея пришло в серии пенальти.

Голкипер провел ее блестяще, просто уничтожил соперников. Сначала потащил из угла сложный удар Сауля. Затем перехитрил Педро: сделал вид, что падает в одну сторону — бьющий повелся, а Сафонов бросился за мячом. Лео Перейра подумал, что вратарь будет гадать, и бесхитростно пробил по центру — Матвей спокойно дождался мяча и забрал легкий удар. Наконец, Сафонов угадал направление удара Луиса Араужо.

Игроки «Фламенго» попробовали разные удары. Не все получились идеальными, но россиянин именно переиграл, перехитрил, уничтожил соперников интеллектуально.

«Вскружил голову бразильцам»

Игроки ПСЖ после окончания серии в порыве чувств бросились качать вратаря. Естественно, после матча не было недостатка в восторженных комментариях.

«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», — сказал бывший тренер «Арсенала» Луис Венгер.

«Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!» — высказался знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон.

Фото: [ ФИФА ]

«Россиянин вошел в историю финалов. На фоне этого подвига все остальное не имеет большого значения. Он изменил все, когда дело дошло до пенальти, вскружив голову бразильцам», — пишет L’Equipe.

«Вратари, аналитики и тренеры изучают информацию и передают ее. Вероятно, вратарь «ПСЖ» изучал данные очень тщательно. Он ждал удар Педро и остался по центру при пенальти Лео Перейры. Такое ощущение, что вчера он видел нашу тренировку. Стоит его похвалить за такую игру», — отдал должное россиянину Филипе Луис.

«Это было великолепно», — признал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Задачка для Луиса Энрике

Сафонов проводит в ПСЖ второй сезон, и для него это уже шестой трофей в составе французского клуба. Да, победы в Лиге чемпионов и даже в чемпионате Франции выглядят более внушительно, и россиянин приложил к ним свое мастерство. Но все-таки в минувшем сезоне он был дублером Джанлуиджи Доннаруммы, и его вклад в победы ПСЖ не был решающим. Межконтинентальный кубок — это его большая личная победа.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Теперь стоит задаться вопросом, как невероятный перфоманс Сафонова изменит его положение в клубе. До декабря Матвей не провел ни одной игры, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов играл Люка Шевалье. Травма француза позволила Сафонову провести четыре матча подряд. Но не окажется ли он на скамейке, когда Шевалье полноценно вернется в строй? Главного тренера ПСЖ Луиса Энрике на пресс-конференции об этом спросили.

«Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — и тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков. Прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом», — сказал тренер ПСЖ.

Было бы нелепо услышать от Луиса Энрике ответ в духе: «Ну, все, теперь Сафонов первый номер». Это так не решается. Тренер будет оценивать текущую форму голкиперов, отталкиваться от соперника и прочее. Не факт, что россиянин выйдет в основе в следующем матче. Но и просто так «задвинуть» Сафонова уже не получится. Болельщики и так критиковали Луиса Энрике за то, что не дает Матвею шанса, даже когда Шевалье проваливает матч за матчем. А теперь весь мир видел, на что способен российский голкипер — игнорировать это невозможно.

Еще одна важная победа Сафонова — для всех в мире. После матча игроки ПСЖ качали вратаря. Все, кроме одного. Украинец Илья Забарный потихоньку ушел куда-то за ворота. Не факт, что это его личный выбор, наверное, он хотел бы разделить момент счастья с командой. Но достаточно вспомнить, как отреагировали на Украине, когда Забарного только заподозрили в том, что он на тренировке пожал Сафонову руку, — обещали разобраться. И вот теперь одиноко бродящий за воротами защитник ПСЖ — иллюстрация к тому, какая все-таки страна является изгоем.