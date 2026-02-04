Секретное оружие Ким Чен Ына: как Северная Корея начала доминировать в женской борьбе

В Красноярске завершился 37-й Кубок Ивана Ярыгина по вольной и женской борьбе. Корреспондент «Подмосковья сегодня» побывал на соревнованиях и вынес оттуда ярчайшие впечатления от борьбы представительниц команды КНДР.

Максимальный результат

Северная Корея отправила в Сибирь первых номеров сборной, которые показали максимальный результат. Женская комана КНДР состояла из семи человек, результат — пять золотых медалей и две серебряные. Просто в двух весах кореянки боролись друг с другом. То есть спортсменкам из других стран они не отдали ни одного поединка. А ведь им противостояли сборницы из сильных команд России, Монголии, Казахстана и Белоруссии.

Фото: [ Алексей Козьмин ]

Но еще удивительнее, чем собственно результат, то, как кореянки его добились. Это тотальное доминирование. Большинство поединков завершилось досрочно. Спортсменки из КНДР показали высочайшую интенсивность борьбы, они не тратили время на борьбу в стойке, а с первых секунд каждой схватки начинали искать слабые места в обороне соперниц.

Главными авторитетами в женской борьбе до сих пор считались команды Японии и США. Кажется, кореянки взяли все лучшее из этих школ — скорость и технику у японок, силу и выносливость у американок.

Фото: [ Алексей Козьмин ]

Драма в финале

В финале женской весовой категории до 53 кг встретились чемпионка мира О Кен Рен и призер Олимпийских игр Цой Хо Ген, выдавшие, пожалуй, лучший поединок красноярского турнира.

За несколько секунд до конца схватки Цой Хо Ген вела вроде бы с комфортным преимуществом 6:1. Но О Кен Рен сдаваться не собиралась. Она сумела провести прием, а потом сделала несколько накатов. На табло загорелось 6:9 в пользу чемпионки мира. Но тренер Цой Хо Ген затребовал челлендж, и после долгого разбирательства арбитры установили, что только один накат О Кен Рен был выполнен безукоризненно чисто, а два не были доведены до конца. Таким образом, счет откатился до 6:5 в пользу Цой Хо Ген.

Какая же это была драма! Обе спортсменки пережили за пару минут всю гамму эмоций. А в кулуарах турнира еще долго спорили о справедливости судейского решения.

Крушение мифа

Фото: [ Алексей Козьмин ]

В Северной Корее все ходят строем — распространенный штамп. Десятилетиями страну приводили в качестве образца тоталитарного режима, самого жесткого в мире. Не будем спорить, что здесь правда, а что пропагандистские страшилки.

При Ким Чен Ыне в любом случае режим смягчился. Северокорейские спортсмены стали выезжать на соревнования. На Олимпийских играх в Париже уже упомянутая Цой Хо Ген завоевала бронзовую медаль. Чемпионат мира 2025 года в Загребе принес еще более впечатляющие результаты — два золота, два серебра, одна бронза. Все пятеро медалисток боролись в Красноярске, все они оказались не «боевыми работами», а живыми девчонками со своими характерами, темпераментами, эмоциями.

Фото: [ Алексей Козьмин ]

Чемпионка мира в самой легкой весовой категории 50 кг Вон Мен Чон просто влюбила в себя красноярских зрителей. После каждой своей схватки она благодарила зрителей, судей, соперниц. В финале Вон Мен Чон уверенно обыграла белоруску Наталью Варакину, а потом, как бы на бис, несколько раз шикарно крутанула сальто, окончательно завоевав сердца публики. У северокорейского коммунизма оказалось невероятно обаятельное человеческое лицо.