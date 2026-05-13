«Небо загорелось, Земля замерзла»: ученые описали первые минуты после удара астероида, уничтожившего динозавров

Ученые подробно описали, что происходило бы на Земле после падения астероида Чиксулуб, который 66 млн лет назад уничтожил динозавров, пишет Daily Mail. Тогда космический камень шириной около 10 км врезался в район современного полуострова Юкатан (Центральная Америка) и запустил одну из самых разрушительных катастроф в истории планеты. Теперь узнаем, как бы это выглядело сегодня.

За день до удара астероид уже был бы виден в небе как яркая точка. В момент столкновения вспышка и звуковой удар мгновенно уничтожили бы все рядом с эпицентром. В радиусе около 2000 км живые существа погибли бы от теплового излучения и сверхзвуковых ветров.

Через пять минут температура воздуха в регионе поднялась бы примерно до 227°C, а в атмосферу пошел перегретый пар. Затем обрушились бы землетрясения, пожары, ураганы и гигантские цунами высотой до 100 метров.

Через сутки пыль и сажа начали закрывать солнце, по всей планете вспыхивали пожары. Через неделю наступило резкое похолодание, а на Землю обрушились кислотные дожди.

Спустя год солнце почти не пробивалось сквозь пыль, средняя температура упала примерно на 15°C, а более половины растений погибло. Только через годы жизнь начала восстанавливаться — как и прежде, без динозавров, но вновь с шансом для млекопитающих, а позднее и человека.