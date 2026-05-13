Быстрый шаг или медленный: что походка говорит о вашем здоровье?

Скорость ходьбы может многое рассказать о здоровье человека и даже рассматриваться как дополнительный «жизненный показатель», пишет журналист Yahoo Health Кейтлин Рейли со ссылкой на ряд исследований американских университетов. Врачи обычно оценивают температуру, пульс, давление, дыхание и уровень кислорода в крови, но темп ходьбы тоже дает важные подсказки.

В среднем люди до 30 лет ходят со скоростью около 4,8 км в час, после 30–40 лет — примерно 4,5 км, а после 65 лет показатель часто снижается до 3,4 км в час. Само по себе замедление не всегда означает болезнь, но резкое ухудшение темпа может быть поводом внимательнее отнестись к организму.

Быстрая ходьба обычно говорит о хорошей работе мышц, координации, нервной системы, сердца и легких. А сложности с быстрым шагом могут быть связаны с артритом, болезнями сердца, хроническими заболеваниями легких или нарушениями работы мозга.

Исследователь при НИИ Sutter Health в Сан-Франциско Пегги Коутон отмечает, что ходьба — сложная задача, связанная с когнитивными функциями. Поэтому у людей с нарушениями памяти или болезнью Паркинсона темп часто ниже.

Врачи советуют не гнаться за рекордами, а постепенно добавлять движение: ходьбу быстрым шагом, интервальную ходьбу, прогулки с осознанным дыханием, походы или скандинавскую ходьбу. Берегите себя: даже 10 минут бодрой прогулки несколько раз в день уже могут стать вкладом в сердце, настроение и общее самочувствие.