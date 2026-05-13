Апельсин против тли и муравьев: дачникам раскрыли, как превратить кожуру в бесплатное удобрение и биогоршочки

Май в Подмосковье — время, когда вместе с рассадой просыпаются вредители, а цены на садовую химию в магазинах заставляют искать альтернативы. Как пишет City Magazine, обычные апельсиновые корки, которые чаще всего летят в мусорное ведро, способны заменить дорогие препараты и стать безопасным помощником на грядках.

Кожура апельсина богата азотом, фосфором и калием. В тяжелых почвах она работает как отличный разрыхлитель и источник питания, а при разложении микроэлементы отдаются постепенно, обеспечивая пролонгированный эффект. В компосте эфирные масла ускоряют переработку органики и подавляют рост патогенных грибков.

Главное оружие апельсина против насекомых — вещество d-лимонен, чей резкий запах дезориентирует муравьев и тлю, которые в это время года атакуют смородину и молодые яблони. Для борьбы с муравьями сухую кожуру измельчают в блендере до состояния порошка и обильно посыпают муравьиные тропы и места скопления, повторяя процедуру после каждого дождя. Против тли готовят настой: кожуру двух-трех апельсинов заливают литром горячей воды, настаивают сутки, добавляют каплю жидкого мыла для прилипания и опрыскивают пораженные листья.

Кроме того, половинки апельсиновой кожуры могут послужить идеальной временной тарой для рассады кабачков и огурцов, которые плохо переносят повреждение корней при пересадке. Из половинок удаляют мякоть, в дне проделывают дренажное отверстие, наполняют грунтом и сеют семена, а в открытый грунт высаживают прямо в кожуре, которая разложится за сезон и даст дополнительное питание корням.

В условиях влажного подмосковного климата свежие корки на грядках могут покрыться плесенью, поэтому сырье обязательно высушивают на батарее или в духовке до хруста, измельчают для лучшего усвоения почвой и хранят в бумажных пакетах в сухом месте. Для биогоршочков рекомендуют выбирать крупные плоды с толстой кожей — они дольше сохраняют форму при поливе и не размокают раньше времени.