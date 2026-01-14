Шипачев выбил тысячу очков в КХЛ: кто за ним в списке лучших бомбардиров лиги

12 января произошло знаменательное событие. В матче с «Адмиралом» за 17 секунд до конца встречи нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отдал пас на победный гол Вадима Мороза (2:1). Это очко стало 1000-м для 38-летнего форварда в матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, Шипачев первым в истории лиги достиг этого рубежа.

Портал «Подмосковье сегодня» вспоминает лучших бомбардиров КХЛ и прикидывает, кто из них может посягнуть на результат Шипачева.

1. Вадим Шипачев — 1000 (314+686)

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

Рекордсмен лиги проводит 18-й сезон в КХЛ. У Шипачева была короткая отлучка в НХЛ, но в только создающемся «Вегасе» нападающий не закрепился: и команда не подходила ему по стилю, и самому было уже 30 лет — меняться сложно.

Свой лучший сезон в КХЛ Шипачев провел как раз перед отъездом за океан в сезоне 2016/17 — 76 очков в регулярке плюс 19 в плей-офф за СКА. На протяжении всей карьеры центрфорвард был очень стабилен, а в семи регулярках выбивал более одного очка за игру.

2. Сергей Мозякин — 928 (419+509)

Фото: [ ХК «Металлург» ]

Знаменитый нападающий подмосковного «Атланта» и магнитогорского «Металлурга» на самом деле набрал очков в карьере набрал больше, чем Шипачев. Просто начало его карьеры пришлось на время, когда КХЛ еще не было на свете. В чемпионатах России Мозякин выбил еще 284 очка.

Бомбардир завершил карьеру после сезона 2020/21. Мозякин и по сей день остается обладателем множества рекордов. В частности, он лучший по голам в КХЛ.

3. Александр Радулов — 789 (289+500)

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

39-летнему Радулову, конечно, сложно будет догнать Шипачева, хотя у нападающего «Локомотива» еще полно сил и желания играть. Он является лучшим бомбардиром клуба в текущем чемпионате и недавно продлил контракт с ярославцами на следующий сезон.

Уникальный форвард сумел реализовать себя и в НХЛ, где провел девять сезонов и набрал 417 очков. Можно только представить, сколько бы очков он набрал в КХЛ, если бы самые сочные годы своей карьеры не провел за океаном.

4. Никита Гусев — 726 (266+460)

Фото: [ ХК «Динамо» ]

33-летний форвард московского «Динамо» — самый молодой в списке, и уже поэтому может рассматриваться как самый реальный кандидат на то, чтобы догнать Шипулина. В среднем за карьеру результативность у Гусева была выше. Кроме того, два года нападающий провел в НХЛ. В нынешнем сезоне у Гусева 35 (14+21) в 42 матчах.

5. Данис Зарипов — 685 (292+393)

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

У легенды «Ак Барса» та же история, что и у Мозякина, — свою карьеру он начал еще до основания КХЛ и успел набрать 293 очка в чемпионатах России.

Зарипов остается обладателем уникального рекорда — единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды с «Ак Барсом», два раза с «Металлургом»). Нападающий завершил карьеру в сезоне 2022/23.

6. Сергей Плотников — 572 (246+326)

Фото: [ ХК СКА ]

35-летний нападающий никогда не считался супербомбардиром, очки он набирал стабильно, но умеренно — лучший результат в сезоне 2022/23 в ЦСКА (47 очков в регулярке, 11 в плей-офф).

В нынешнем сезоне Плотников стал вожаком перестраивающегося СКА. На данный момент он второй бомбардир петербургской команды с 26 (9+17) очками в 35 играх.

7. Сергей Широков — 570 (250+320)

Фото: [ ХК «Сибирь» ]

39-летний нападающий начинал еще в эпоху чемпионатов России, пару лет провел за океаном, капитанил в «Спартаке» и «Автомобилисте». С капитанской нашивкой играет он и в «Сибири». В текущем сезоне у него всего лишь 12 (5+7) очков, но новосибирский клуб сейчас — не лучшее место для пополнения очкового запаса.

8. Найджел Доус — 550 (293+257)

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

Канадский нападающий приехал в КХЛ в 26 лет, имея за плечами более 200 матчей в НХЛ. В 2021 году он уехал доигрывать в Германию, где провел еще два сезона. Чтобы стать лучшим бомбардиром-легионером в истории КХЛ, ему потребовалось 10 лет.

9. Дмитрий Кагарцлицкий — 540 (198+342)

Фото: [ ХК «Сочи» ]

Нападающий «Сочи» к 36 годам поиграл почти за десяток клубов КХЛ. Опытный форвард долго не мог найти команду и только в конце ноября подписался с южанами. Он оказался хорошим помощником для аутсайдеров Западной конференции, набрав 7 (2+5) очков в 13 матчах.

10. Стефан Да Коста — 525 (213+312)

Фото: [ ХК «Автомобилист» ]

36-летний француз вполне может продвинуться в рейтинге вперед на несколько позиций. Да Коста давно освоился в России, в Екатеринбурге завел роман с баскетболисткой Ксенией Левченко, но главное — продолжает исправно набирать очки. В нынешнем сезоне — 31 (10+21) балл в 34 матчах. Да Коста имеет все шансы уже в нынешнем году обойти Доуса и застолбить за собой звание самого результативного легионера КХЛ.