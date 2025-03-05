Шутки кончились: противостояние Большунова и Устюгова выплеснулось за пределы лыжни

Во вторник, 4 марта, в ходе полуфинала спринта классическим стилем на чемпионате России в Казани произошла стычка между двумя сильнейшими лыжниками страны — олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым и трехкратным победителем Игр Александром Большуновым. Спортивный мир продолжает обсуждать перипетии этого конфликта и рамки дозволенной борьбы в лыжных гонках вообще.

В ходе быстротечной и полной контактной борьбы спринтерской гонки Большунов наехал на лыжи Устюгова, но это не помогло ему попасть в финал. Устюгов затем стал чемпионом страны. А после финиша полуфинала он жестко выговаривал Большунову. Слово «заколебал» прозвучало в нецензурной огласовке.

Предыстория противостояния

Конфликт двух великолепных лыжников современности отсчитывается с декабря 2022 года. Тогда отстраненные от международных соревнований сильнейшие спортсмены страны вынуждены были соревноваться друг с другом на Кубке России.

На этапе в Красногорске вначале Устюгова подрезали в финале спринта, и он отказался пожать руку Большунову. Затем оба лыжника после столкновения улетели в кусты, и уже разбивший в кровь лицо Большунов винил соперника в инциденте.

«Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске я вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять. И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя», — рассказывал Большунов.

А ведь пару недель до этого казалось, что назревавший конфликт переведен в шутку. 10 декабря на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов выиграл спринт, в одном из моментов резко перестроившись под Большунова. После победы гонщик разразился тирадой про мешки, ставшей мемом в лыжном сообществе.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — сказал Устюгов.

Фото: [ Фото: Федерация лыжных гонок России ]

Через пару дней Устюгов остался седьмым в коньковой разделке. Выиграл ее Большунов. Он подговорил участников цветочной церемонии (первые шесть мест) выйти на награждение в мешках. Шутка понравилась и болельщикам, и Устюгову. Но перемирие было недолгим, уже в конце декабря случилась та самая «кровавая» гонка.

Мнения экспертов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе спокойно отреагировала на инцидент в Казани: подобные стычки стали нормой после того, как в лыжных гонках появилось большое количество контактных гонок.

«Отношусь к этому спокойно. Они оба сильные спортсмены, а их соперничество привлекает внимание зрителей. С точки зрения спорта, это противостояние двух выдающихся личностей», — сказала Вяльбе РИА Новости.

При этом глава ФЛГР все же пообещала наказать обоих лыжников.

Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, у которого давний конфликт с Вяльбе, прежде всего, раскритиковал организацию чемпионата и выразил желание баллотироваться в президенты ФЛГР, чтобы «за один день навести порядок». Большунова же он назвал «священной коровой», поскольку к нему у судей особое отношение.

Лыжня становится рингом

Жесткие финишные разборки — обычное дело для лыжных гонок. Просто с включением в программу соревнований спринтов и масс-стартов их количество кратно увеличилось. До отстранения российские лыжники в основном зарубались со скандинавами.

В январе 2021 года на финише мужской эстафеты финн Йони Мяки подрезал Большунова, а тот, уже за линией финиша, мощно врезался в соперника.

В 2019 году норвежец Йоханнес Клэбо во время спринтерской гонке жестко закрыл лыжню Устюгову. Россиянин решил разобраться поле финиша: несколько раз толкнул обидчика, а затем потрепал по щеке, за что получил дисквалификацию.