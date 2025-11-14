Сибирский трэш: 11 поражений подряд, журналисты-раскольники, разбегающиеся хоккеисты — что творится в Новосибирске

В истории «Сибири» случались проигрыши с такой разницей, но они не накладывались на ужасающую серию. По публикациям СМИ и отзывам игроков, в клубе происходит нечто инфернальное.

Запрет на иконки

Тренерский штаб «Сибири» во главе с олимпийским чемпионом Вячеславом Буцаевым решил отреагировать на неудачи на площадке закручиванием гаек в раздевалке.

Как сообщал телеграм-канал «Хоккейные сливки», игрокам запретили хранить в шкафчиках личные вещи, включая иконки. Буцаев сослался на то, что якобы такой запрет действует в НХЛ. Его легко опровергнуть, посмотрев в соцсетях кадры, например, из раздевалки «Вашингтон Кэпиталз». На шкафчике Александра Овечкина на видном месте висят две иконки.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Еще более абсурдным и вредным выглядит запрет на воду во время тренировок.

Журналисты-раскольники

После разгрома в Минске журналисты начали задавать Буцаеву неудобные вопросы, в том числе о возможной отставке. Ответа не получили, зато попали в соучастники новосибирских злоключений.

Буцаев назвал журналистов раскольниками, которые вносят смуту.

Фото: [ ХК «Сибирь» ]

«Выход один — каждый должен начать работать, а не искать оправдания: тренируемся не так, воду не дают, еще что‑то. Это поддерживаете вы — раскольники. Подливаете всякого дерьма», — сказал Буцаев.

Игроки бегут из команды

Перед началом сезона «Сибирь» подписала опытного голкипера Луи Доминге. Американец был бэкапом во многих командах НХЛ. Доминге отыграл за «Сибирь» 11 официальных матчей и покинул команду по «семейным обстоятельствам». Статистика у голкипера была не впечатляющей (3,83 шайбы за игру, 89,2% отраженных бросков), но выглядел он совсем неплохо, часто спасая команду в безнадежных ситуациях, а однажды даже сыграл на ноль — в матче с «Ак Барсом» (1:0).

Фото: [ Луи Доминге/ХК «Сибирь» ]

Журналисты и болельщики подозревают, что «семейные обстоятельства» были стандартным прикрытием для бегства из проблемной команды. Тем более что Доминге заявил, что не прочь снова приехать в Россию — при других обстоятельствах.

«Сибирь» обменяла в «Адмирал» опытного нападающего Никиту Сошникова, успевшего поиграть в НХЛ. Сообщалось, что форвард сам запросил обмен. Однако Сошников эту информацию опроверг, предположив, что его сочли неудобным из-за откровенных высказываний. После обмена Сошников высказался о тренерских методах Буцаева.

Фото: [ Никита Сошников/ХК «Сибирь» ]

«Нельзя после каждой второй игры песочить людей, тем более публично. Для меня это дичь. Хотя не только для меня, для многих хоккеистов. Получается как-то так: «Я вам все разжевал, в рот положил, а вы не выполняете». Снял с себя ответственность, игроки одни виноваты», — сказал Сошников.

Нападающий рассказал, что отношения с Буцаевым не сложились с первых дней: специалист психологически подавлял игроков, от него шел сплошной негатив.

В скором времени покинуть «Сибирь» могут еще несколько опытных игроков, в частности, выражал желание сменить клуб Владимир Ткачев, а голкипером Антоном Красоткиным, по данным СМИ, интересуется «Трактор».

Что дальше

Высшему руководству «Сибири» нужно срочно что-то предпринимать, пока команда совсем не рассыпалась. Однако, как писал Sport24, сложность еще и в том, что генеральный директор Лев Крутохвостов и генеральный менеджер Виктор Меркулов между собой не общаются и независимо друг от друга подчиняются губернатору.

Фото: [ ХК «Сибирь» ]

В настоящее время «Сибирь» уверенно замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, набрав 17 очков в 25 матчах и одержав лишь одну победу в основное время. Во всей лиге «Сибирь» — худшая по заброшенным шайбам и вторая снизу по пропущенным.