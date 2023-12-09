«Скупой рыцарь», «Демон» и другие: масштабная выставка откроется в Подмосковье

Серпуховский историко-художественный музей к концу декабря представит новую выставку «Братья Маковские. Константин и Владимир» (0+). В экспозицию войдут 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. На выставке можно не только познакомиться с картинами известных художников, но и услышать произведения Пушкина, Лермонтова и Глинки. Рассказываем, чем еще уникальна экспозиция «Братья Маковские. Константин и Владимир».

ДОПОЛНЯТ АУДИОИНСТАЛЛЯЦИИ

На территории Серпуховского историко-художественного музея откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир». Проект впервые будет размещен в новом выставочном пространстве – отреставрированном «Каретном сарае», который в XIX веке использовался семьей купцов Мараевых как хозяйственная пристройка и баня.

«Каретный сарай» – объект культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых, – рассказали в пресс-службе Серпуховского историко-художественного музея. – Сама выставка посвящена творчеству известных братьев Константина и Владимира Маковских, живших на рубеже XIX–XX веков. На их полотна повлиял их круг общения, в основном состоящий из композиторов и писателей. Поэтому в своих картинах художники уделяли особое внимание связи живописи, литературы и музыки».

На выставке стены превратятся в книжные страницы, на которых будут размещены картины, а благодаря аудиоинсталляциям посетители услышат фрагменты из произведений 13 русских писателей, с которыми дружили братья Маковские.

Фото: [ пресс-служба Серпуховского историко-художественного музея ]

«Можно будет увидеть картину «Скупой рыцарь» Константина Маковского и одновременно послушать отрывок из одно¬именного произведения Александра Пушкина, а полотно «Демон» сопроводит поэма Михаила Лермонтова, – отметили в музее. – Также прозвучат известные произведения отечественных композиторов, которые дружили с братьями-¬художниками. Например, в гостях у них регулярно бывали Михаил Глинка и пианисты Антон и Николай Рубинштейны».

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Выставка будет разделена на две части, каждая из которых расскажет о жизни и творческом пути братьев по отдельности. Центральный зал станет проекцией дома Маковских, где расположатся картины, на которых изображены люди их близкого круга.

В музее отмечают: выставки, посвященные творчеству Маковских, не раз проходили в разных музеях страны. Но впервые почти 90 полотен братьев будут собраны в одном месте. Так что для того, чтобы увидеть масштабные выставки известных деятелей искусства, необязательно отправляться в такие большие города, как Москва или Санкт-Петербург.

интересный факт

Любовь к искусству братьям привил их отец – Егор Иванович Маковский. Он был художником и коллекционером, стоял у истоков создания Московского училища живописи, ваяния и зодчества.