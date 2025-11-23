«Спартак» деловито забрал дерби, «Краснодар» вышел в единоличные лидеры: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 16-й тур, с которого начался второй круг чемпионата. По его итогам единоличным лидером стал «Краснодар».

«Спартак» без Станковича стал спокойнее

«Спартак» с Вадимом Романовым в качестве исполняющего обязанности главного тренера проводил первый матч после отставки Деяна Станковича. И сразу — дерби с ЦСКА.

В первые 15 минут преимущество было на стороне армейцев, которые высоким прессингом не позволяли хозяевам начинать атаки. Но затем спартаковцы перехватили инициативу и начали создавать угрозы воротам соперника — в основном с левого фланга, где плодотворно взаимодействовали Маркиньос, Эсекьель Барко и Игорь Дмитриев.

В конце первого тайма Барко нестандартно исполнил угловой, сильно пробив прямо в ворота. На прострел бросились Кристофер Ву и Игорь Дмитриев. Поначалу гол записали на Барко, но позже определили, что Дмитриев все же задел мяч. Таким образом, этот гол стал первым, который в составе «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ забил россиянин.

Во втором тайме арбитр Сергей Карасев показал на точку после контакта Игоря Дивеева на Романе Зобнине. Однако после просмотра ВАР пенальти в ворота ЦСКА отменили, определив, что Дивеев сначала коснулся мяча.

В целом «Спартак» достаточно уверенно контролировал игру, практически не допустив моментов у своих ворот, и заслуженно победил — 1:0.

«Динамо» раскрепостилось после ухода Карпина

Фото: [ ФК «Динамо» ]

После первого круга «Динамо», как и «Спартак», лишилось главного тренера — и так же победило. Команда под руководством Ролана Гусева одержала убедительную победу над одноклубниками из Махачкалы — 3:0.

Матч прошел с преимуществом столичных динамовцев, которые превзошли соперника по большинству статистических показателей. На 27-й минуте счет открыл Константин Тюкавин, в сутолоке удачно замкнувший прострел Ярослава Гладышева. В самом начале второго тайма Иван Сергеев получил передачу от Бителло, вошел в штрафную и сильным ударом удвоил счет. На 87-й минуте Эль-Мехди Маухуб установил окончательный результат.

Остросюжетная ничья «Локомотива» и «Краснодара»

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Матч команд из лидирующей группы «Локомотив» — «Краснодар» завершал программу 16-го тура. В случае победы железнодорожников во главе турнирной таблицы могло оказаться сразу четыре клуба, иной результат делал единоличными лидерами «быков».

Команды показали атакующий футбол с большим количеством ударов по воротам и опасных моментов. На 11-й минуте Александр Руденко вывел вперед «Локомотив», расчетливым ударом завершив тонкую комбинацию. «Краснодар» отыгрался спустя пять минут, в очередной раз реализовав стандарт. Антон Митрюшкин дважды спас команду, но с третьей попытки Дуглас Аугусто добил мяч.

Во втором тайме забить могли обе команды. У «Краснодара» самый острый момент был на 75-й минуте, когда Сесар Монтес головой выбил мяч из ворот после удара Никиты Кривцова. «Локомотив» мог вырвать победу в компенсированное время, но удар у Алексея Батракова получился недостаточно сильным.

«Зенит» добыл экономную победу

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» на выезде играл с «Пари НН» и добыл достаточно уверенную победу за счет класса исполнителей.

В первом тайме петербуржцы большую часть времени провели на половине поля соперника, но особенно острых моментов не создали. А вот в самом начале второго тайма Луис Энрике исполнил с левого края аккуратную передачу на Максима Глушенкова, который выскочил один на один и четко пробил в дальний угол.

Глушенков, признанный лучшим игроком матча, оказался причастен и ко второму голу «Зенита». На 69-й минуте он пошел сразу на трех защитников соперника, был остановлен, но мяч отскочил к Венделу, который переправил его в ворота — 2:0.

В оставшееся время хозяева попытались отыграться и даже прижали «Зенит» на его половине, но по-настоящему опасных моментов так и не создали.

Ветеран Дзюба и молодой Пестряков устроили впечатляющий камбэк

Фото: [ ФК «Акрон» ]

Тур открывал матч «Акрон» — «Сочи», который несмотря на сравнительно скромную вывеску оказался очень ярким.

«Сочи» повел после удара Антона Зиньковского в первом тайме, на 56-й минуте Игнасио Сааведра удвоил результат. Однако у тольяттинцев нашлись герои, которые обеспечили впечатляющий камбэк — 37-летний Артем Дзюба и годящийся ему в сыновья 18-летний Дмитрий Пестряков.

На 63-й минуте Пестряков с линии штрафной закрутил мяч в девятку, а две минуты спустя получил скидку от Дзюбы и хладнокровно разобрался с защитниками и вратарем. На 80-й минуте Дзюба после подачи углового в непростой ситуации сохранил мяч в игре, переправив его в центр штрафной, где Марат Бокоев выиграл верховую борьбу и забил решающий мяч — 3:2.

Другие результаты

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

«Оренбург» и «Балтика» завершили матч нулевой ничьей. По-настоящему голевых моментов в примерно равной игре было немного.

«Крылья Советов» прервали серию без побед, которая длилась с восьмого тура, обыграв «Ростов» со счетом 2:0. Ошибки гостей в обороне привели к голам Ивана Олейникова и Джимми Марина в начале каждого из таймов.

«Рубин» дожал на своем поле «Ахмат» (1:0). Автором единственного мяча стал Мирлинд Даку, который забил девятый гол в чемпионате.

Турнирное положение

«Краснодар», добыв очко в Черкизово, стал единоличным лидером — 34 балла. Далее следует плотная группа преследователей — ЦСКА и «Зенит» (по 33), «Локомотив» (31), «Балтика» (29), «Спартак» (28).

В середине турнирной таблицы располагаются «Рубин» (23), «Акрон» (21), «Динамо» (20), «Ростов» (18), «Крылья Советов» (17), «Ахмат» (16). Махачкалинское «Динамо» (14) и «Оренбург» (12) находятся в зоне стыковых матчей, «Сочи» и «Пари НН» (по 8) — в зоне вылета.