«Спартак» хочет избавиться от Станковича: ищем нового тренера для красно-белых

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович находится под угрозой увольнения. В клубе, кажется, даже не скрывают, что сербу подыскивают замену.

Станкович пока сохранил свой пост, потому что, как сообщалось, совет директоров не одобрил ни одной кандидатуры, предложенной спортивным директором Франсисом Кахигао.

Сербский специалист давно уже раздражает российскую футбольную общественность непредсказуемостью в выборе тактики и стартового состава на каждый конкретный матч, а также своим поведением на бровке. В настоящее время Станкович продолжает отбывать месячную дисквалификацию после того, как в матче с «Динамо» (2:2) выскочил на поле и обложил бранью арбитра.

Временами «Спартак» показывает яркую игру, но результаты стабильностью не отличаются. После 11 туров красно-белые занимают только шестое место, не соответствующее уровню состава и амбициям «Спартака».

Кто же может прийти на смену Станковичу?

Багаж Аленичева

По информации Legalbet, Франсис Кахигао выступает против назначения российских специалистов на пост главного тренера. Он считает, что они слишком зависимы от агентов.

Кроме того, статусных российских тренеров в свободном доступе практически нет. Была кандидатура Станислава Черчесова, но он ушел в «Ахмат», о чем часть руководства «Лукойла» откровенно сожалеет.

Фото: [ Деян Станкович и Дмитрий Аленичев/ФК «Спартак» ]

Денис Глушаков и Сергей Кирьяков вспомнили в этой связи о Дмитрии Аленичеве. Он заложил базу «Спартака», который при Массимо Каррере стал чемпионом в 2017 году (пресловутый «багаж Аленичева»). После этого Аленичев выводил в РПЛ «Енисей», но затем со скандалом покидал красноярский клуб, не задержавшийся в высшем дивизионе. С 2019 года специалист остается без работы, так что назначение в «Спартак» почти невероятно.

Андрей Канчельскис предложил еще более экстравагантную кандидатуру — Александра Мостового. Тот недавно получил тренерскую лицензию, но она не позволяет работать в клубах высшего дивизиона.

Испанец из «Алавеса»

Сам Мостовой, кстати, является поклонником Станковича и считает, что ему нужно дать доработать.

По данным «Чемпионата», в «Спартаке» склоняются к кандидатуре бывшего тренера «Алавеса» Луиса Гарсии. Его Мостовой назвал «футбольным человеком», но тут Царь явно ошибся: его критериям он не соответствует. Луис Гарсия завершил карьеру в 27 лет из-за травмы и, будучи игроком, выше четвертого испанского дивизиона не поднимался.

52-летний Луис Гарсия выводил в Премьеру «Леванте», «Мальорку» и «Алавес», но высоко с клубами такого уровня подняться было сложно. Лучшим для него периодом считается работа в «Хетафе», с которым в 2012 году он занимал 10-е место в чемпионате Испании.

Взгляд на Италию

Журналисты Александр Чернявский и Вадим Лукомский обратили внимание, что в последнее время «Спартак» непременно приглашал тренеров со знанием итальянского языка.

Фото: [ Сальваторе Боккетти/ФК «Спартак» ]

В этом смысле идеальной представляется кандидатура Сальваторе Боккетти. Бывший защитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Болельщики любят Сальваторе, а он сам не скрывает своей симпатии к красно-белым. По завершении карьеры игрока итальянец неоднократно приезжал в Москву, посещал матчи «Спартака» — связи с российским клубом он не теряет.

У 38-летнего Боккетти уже есть опыт самостоятельной работы в Серии А. Он не сумел спасти от вылета «Монцу», но приходил уже в обреченную команду и сумел наладить в ней дисциплину.

Еще один итальянский вариант — бывший тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино. По данным Metaratings, «Спартак» уже обращался к Палладино. Специалист не проявил энтузиазма по поводу работы в России, но и не отказался категорически.

Другие варианты

СМИ сообщали, что «Спартак» связывался с Хави. Но знаменитый полузащитник «Барселоны», а затем тренер каталонцев, работать в России не захотел.

Также отказал красно-белым экс-тренер «Лейпцига» Марко Розе.

Фото: [ Владимир Ивич/ФК «Краснодар» ]

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, руководство «Спартака» пытается уговорить Владимира Ивича. Серб оставил добротное впечатление работой в «Краснодаре». В настоящее время Ивич возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ и менять теплое место особо не расположен.