Ребенок остался без матери: суд лишил прав 19‑летнюю жительницу Мариинска

В Мариинском городском суде проинформировали о лишении родительских прав 19-летней жительницы Мариинска в отношении малолетней дочери. В ходе судебных разбирательств установлено, что впервые девушка не справилась с родительскими обязанностями в роддоме, будучи несовершеннолетней мамой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, несовершеннолетняя мама покинула больницу без разрешения медперсонала. Позже она объяснила свой поступок необходимости привезти в больницу теплые вещи. Однако девушка вернулась без принадлежностей, необходимых для новорожденного ребенка. Вид мамы показался медикам неопрятным. Через несколько дней пациентку вывели из стационара по причине нарушения режима больницы.

«В дальнейшем женщина, не имея постоянного дохода и жилья, оформила временное устройство дочери в госучреждение на месяц, сославшись на тяжелую жизненную ситуацию», — говорится в статье Сибдепо.

По информации издания, после истечения срока женщина не изменила свой образ жизни. Она не навещала ребенка, не интересовалась его судьбой, здоровьем и развитием. Всего за весь период мать позвонила пять раз, и во всех этих звонках она лишь поинтересовалась самочувствием дочери. В январе 2026 года женщина также не явилась на запланированную встречу.

Судья также установил, что пособие, выделяемое государством на уход за ребенком, мать тратила не по целевому назначению. В связи с этим органы управления образованием обратились в суд с иском, требуя лишить женщину родительских прав. Во время судебного заседания молодая мать не смогла опровергнуть факты, которые ей предъявили.

«В итоге суд постановил: лишить женщину родительских прав; передать ребенка органам опеки и попечительства; обязать мать ежемесячно выплачивать алименты в размере половины прожиточного минимума», — отмечено в статье.

