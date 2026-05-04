На волосок от беды: как водитель автобуса спасла четырехлетнюю девочку в Новокузнецке

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале поделилась историей спасения четырехлетней девочки, которая в Новокузнецке незаметно покинула территорию своего двора и оказалась на обочине дороги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, родной отец ребенка не успел вовремя остановить дочку и потерял ее из виду. В это время мимо проезжала на автобусе женщина-водитель. Именно она заметила девочку, которая стояла одна на обочине дороги, слишком близко к проезжей части. Водители могли не заметить ребенка.

По данным издания, водитель немедленно остановила свое транспортное средство. Она подошла к ребенку, предложила малышке поехать с ней и тут же сообщила об инциденте в экстренные службы. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Малышка, как сообщается в сообщении ирины Волк, уверенно показала полицейским дорогу и указала, где находится ее дом. Благодаря этому правоохранители быстро нашли отца девочки, который к тому моменту уже отчаянно искал пропавшую дочь. Мужчина, едва сдерживая эмоции, горячо поблагодарил всех, кто не позволил случиться большой беде и помог вернуть его ребенка домой целым и невредимым.

Ранее сообщалось, что мошенники ради выкупа начали убеждать детей уходить из дома.