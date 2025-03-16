«Спартак» перекусил «Зенит», «Краснодар» вышел в лидеры: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 21-й тур. По его итогам единоличным лидером стал «Краснодар».

Главный матч тура

Матч «Спартак» — «Зенит» еще задолго до его начала называли главной игрой весенней части чемпионата. Встреча прошла на переполненной «Лукойл Арене» — впервые после введения паспорта болельщика на спартаковском стадионе был аншлаг.

«Спартак» в первых минут включил прессинг и не выключал его до финального свистка. Благодаря этому и пришел первый гол красно-белых. В конце первого тайма Маркиньос и Кристофер Мартинс взял в тиски Мантуана, люксембуржец убежал к воротам и с линии штрафной прошил Евгения Латышонка.

Во втором тайме «Спартак» практически не выпускал «Зенит» со своей половины, навязывая борьбу на каждом участке. Но на 83-й минуте гости сравняли счет благодаря индивидуальному мастерству своего самого дорогого игрока Луиса Энрике, который отличным ударом закрутил мяч в угол.

И все-таки «Спартак» вырвал победу. После очередного перехвата Даниил Денисов отправил мяч в штрафную, а Мартинс, вытянув длиннющую ногу, переправил его в ворота. 2:1 — победа «Спартака».

«Краснодар» удачливее в южном дерби

Южное дерби «Ростов» — «Краснодар» выдалось, как водится, горячим, и удивительно, что мяч был забит всего один. Мозес Кобнан Дэвид здорово приложился метров с 18 и попал точно в угол.

До этого ближе к голу были хозяева. Мохаммад Мохеби разобрался в штрафной и неотразимо пробил. Но после короткого просмотра гол был отменен, ранее было определено нарушение правил. Несколькими минутами позже Егор Голенков отправил мяч в перекладину, а на 78-й минуте случилась роковая для ростовчан контратака.

Победа вывела «Краснодар» в единоличные лидеры. У южан 46 очков, по 43 балла у «Спартака» и «Зенита». Далее идут три столичных клуба — «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).

Две победы москвичей

Ярким получилось столичное дерби «Локомотив» — «Динамо». Игра прошла на встречных курсах, с большим количеством голевых моментов. Причем больше их создали гости, но победа досталась железнодорожникам — 2:1.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

На 38-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет после подачи углового. Нападающий пробил затылком, и мяч по замысловатой траектории опустился в угол ворот. На 45-й минуте «Динамо» ответило голом Артура Гомеса, которого партнеры вывели на пустые ворота. А победу «Локо» принес гол защитника Александра Сильянова — вновь после розыгрыша стандарта. Сильянова признали лучшим игроком матча, помимо гола он отметился еще и феерическим спасением своих ворот.

С таким же счетом ЦСКА в Самаре обыграл тольяттинский «Акрон». В составе армейцев первые мячи в сезоне забили Кирилл Глебов и Сауль Гаурирапа, у «Акрона» гол престижа забил Владимир Хубулов.

В нижней половине таблицы

В туре состоялось сразу три матча, в которых между собой встречались команды из нижней половины турнирной таблицы.

«Химки» сумели сдержать грозненский «Ахмат» — 1:1. Оба мяча записал на свой счет полузащитник гостей Даниил Зорин. Вначале он поразил ворота «Химок», а через несколько минут неудачно подставился под рикошет Ориньо, и мяч влетел уже в ворота «Ахмата».

Фото: [ РПЛ ]

Лучшим игроком матча был признан голкипер «Химок» Никита Кокарев, отразивший пенальти и еще несколько раз выручавший хозяев.

«Оренбург» в первом туре обыграл московский «Спартак», и с тех пор 19 туров уральцы не знали сладости побед. Наконец-то эта серия прервалась. В матче «Оренбург» — «Факел» также случился автогол: на четвертой компенсированной минуте мяч после удара Казымджана Караташа влетел в ворота гостей от Сергея Божина. И этот гол оказался единственным в матче и принес долгожданную победу «Оренбургу».

Один мяч был забит и в матче «Рубин» — «Пари НН». На 74-й минуте Александр Зотов принес победу хозяевам.

Неожиданным разгромом завершился матч махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» — 4:0. Хозяева забили по два мяча в каждом тайме. Дубль оформил Гамид Агаларов, еще по голу забили Мохаммед Аззи и Шамиль Гаджиев, для которых эти мячи стали первыми в сезоне.

В зоне вылета остаются «Оренбург» (11 очков) и «Факел» (14). 18 баллов у «Ахмата», по 19 — у «Пари НН» и «Крыльев Советов», 20 — у «Химок», 21 — у махачкалинского «Динамо».