Станкович быстро нашел новый клуб после увольнения из «Спартака»: пять причин следить за его «Црвеной Звездой»

Прошел лишь 41 день после увольнения Деяна Станковича из «Спартака», как он нашел себе новую работу. Серб вернулся в родную «Црвену Звезду», сменив на посту главного тренера Владана Милоевича.

Деян Станкович начинал в «Црвене Звезде» свою взрослую карьеру игрока, отсюда он переехал в итальянский «Лацио», где и стал звездой европейского масштаба. Он возглавлял «Црвену Звезду» и в качестве тренера, в 2019-2022 годах трижды подряд привел команду к победе в национальном чемпионате.

Портал «Подмосковье сегодня» выделил пять причин, почему стоит продолжать следить за карьерой неистового серба.

1. В Сербии предстоит плотная борьба за чемпионство

«Црвена Звезда» восемь раз подряд выиграла чемпионат Сербии, однако самый титулованный клуб страны первую часть чемпионата завершил на второй строчке. Лидирует извечный соперник «Партизан» — 47 очков после 20 матчей, у «Црвены Звезды» на один балл меньше. «Войводина» (40 очков) уже вряд ли вмешается в разборку двух сербских гигантов.

Фото: [ ФК «Црвена Звезда» ]

«Црвене Звезде» еще повезло, что перед уходом на зимнюю паузу «Партизан» неожиданно проиграл «Нови Белграду» (0:1) из нижней половины турнирной таблицы. В любом случае борьба за чемпионство будет, как всегда, горячей.

2. В «Црвене Звезде» могут оказаться игроки «Спартака»

Сразу после назначения журналисты начали пытать Станковича, кого он переманит из «Спартака». Издание Sportinjo утверждает, что первой трансферной целью «Црвены Звезды» станет полузащитник красно-белых Маркиньос, с которым тренер знаком еще по «Ференцварошу».

Станкович, правда, остудил пыл журналистов, заявив, что получить кого-то из лидеров «Спартака» (а спрашивали еще про Манфреда Угальде и Эзекьеля Барко) будет нереалистично. Однако вовсе исключать появление кого-то из игроков «Спартака» не стоит, особенно с учетом грядущего ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Красно-белым, вероятно, придется расставаться с иностранцами, которые не являются твердыми игроками основы.

3. Если вы фанат Наира Тикнизяна

Фото: [ ФК «Црвена Звезда» ]

Опыт перехода в «Црвену Звезду» игроков из РПЛ есть. Летом в сербский клуб перебрался из «Локомотива» левый защитник Наир Тикнизян. Футболист сборной Армении потерял место в стартовом составе железнодорожников и был продан в «Црвену Звезду» за €1,7 млн.

Тикнизян в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

4. В «Црвене Звезде» играет главный талант сербского футбола

Фото: [ ФК «Црвена Звезда» ]

Самый дорогой, по оценкам Transfermarkt, игрок «Црвены Звезды» — Василие Костов, оцениваемый в €10 млн. 17-летний юниор считается главным талантом сербского футбола. На его счету уже шесть голов и пять передач в нынешнем сезоне, при том что полузащитник часто действует из глубины.

Костова можно назвать сербским Батраковым. Он тоже невысокого роста, но обладает развитым футбольным интеллектом, сильным дальним ударом и пасом на любую длину, круто исполняет стандарты.

Наверняка в «Црвене Звезде» Костов надолго не задержится, к талантливому юниору пристально присматриваются клубы из Италии и Германии.

5. Чтобы понять, заслуживал ли Станкович увольнения

Фото: [ ФК «Црвена Звезда» ]

Станкович оставил «Спартак на шестом месте в РПЛ, но далеко не все в России считают увольнение серба справедливым. Его отправили в отставку в момент, когда у красно-белых наконец-то пошла игра. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и вовсе назвал увольнение Станковича «маразмом»: он знает, о чем говорит, — калининградцы в чемпионате дважды обыграли «Спартак».

Дальнейшая работа сербского специалиста поможет определить, насколько прав Талалаев и его единомышленники. Бесспорно одно, российский перфоманс Деяна Станковича получился неоднозначным, но ярким. Будем следить за его карьерой, кто знает, может, в отношениях серба с российским футболом еще рано ставить финальную точку.