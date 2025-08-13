Страсти по лимиту: почему в предстоящих реформах политики больше, чем футбола

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев решительно взялся за реформирование российского футбола, объявив об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и допустив введение потолка зарплат.

Политическое решение

Дегтярев заявил, что принципиальной является позиция: россиян должно быть на поле больше, чем иностранцев.

«Лимит мы планируем ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов», — сказал министр.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Планируется ввести лимит 5/10 (пять легионеров на поле, десять в заявке). В настоящее время ограничения значительно мягче — 8/15. Заявляется, что при новом российском лимите молодые российские игроки получат больше игрового времени и возможности для реализации.

Как менялся лимит на легионеров в России

Двадцать лет назад в России действовал лимит — 6/11, но в нем была оговорка: легионерами не считались игроки, которые провели не менее 10 матчей за национальные сборные. Такой лазейкой воспользовалось в 2005 год московское «Динамо», выпустив на поле сразу 11 иностранцев. Тогдашний глава РФС Виталий Мутко возмутился произошедшим и пообещал навести порядок с лимитом.

Со следующего года был введен лимит 7/11, но без прежних лазеек. Вскоре он был ужесточен до 6/11. В 2019 году при нынешнем президенте РФС Александре Дюкове лимит существенно смягчили, до нынешнего формата.

Противники лимита

Простые исследования показывают, что при ужесточении лимита не случается автоматического роста мастерства российских молодых игроков. Да и просто их время пребывания на поле не только не возрастает, но и парадоксальным образом падает.

Наибольший процент игровых минут россиян в возрасте до 23 лет был зафиксирован в сезоне 2021/22, во времена самого мягкого лимита, — 18,13%. В сезоне 2017/18, когда действовали максимально жесткие ограничения, он опускался до 5,59%.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Против лимита выступают большинство клубов РПЛ. В частности, свои позиции высказали «Спартак» и «Зенит». В составе топ-клубов полный набор легионеров, у многих из них долгосрочные контракты, так что они заинтересованы как минимум в сохранении действующей системы.

«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол. Именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в играх и на тренировках появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев, Раков, Дивеев, Круговой, Воробьев — можно не на одну команду набрать», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Предстоящие реформы раскритиковали многие эксперты и футбольные комментаторы, но это нисколько не уменьшило решимости Дегтярева их проводить.

«Всем комментаторам, которые высказываются сейчас по судейству, по лимиту, по всему остальному, у меня совет — иногда лучше помолчать. Один договорился: «Че Дегтярев полез в этот футбол? Че, других проблем нет?» Отвечаю: Дегтярев — везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете?» — отреагировал министр.

Возможные негативные последствия

Рассуждения о том, что с уменьшением числа легионеров упадет качество футбола в РПЛ, являются довольно умозрительными, их сложно подкрепить цифрами. Разве что количество зрителей на трибунах и рейтинг телетрансляций могут помочь в оценке, но и в этом случае было бы упрощением проводить прямую корреляцию с ужесточением лимита.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Скорее всего, чистка составов от «лишних» легионеров для большинства клубов пройдет почти безболезненно. А лидирующий в РПЛ «Локомотив» может оказаться главным бенефициаром нововведений — в стартовом составе железнодорожников в матче со «Спартаком» вышел только один иностранец — мексиканский защитник Сесар Монтес. На замену вышел эквадорец Кристиан Рамирес, но у него после многих лет игры за «Краснодар» оформлен и российский паспорт.

Зато цены на российских игроков могут существенно взлететь. Инсайдер Иван Карпов даже предположил, что реформы в футболе инициированы агентским лобби.