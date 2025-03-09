Суперрекорд Дзюбы, осечка «Спартака»: обзор тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 20-й тур. По его итогам во главе турнирной остались «Зенит» и «Краснодар».

Дзюба — лучший бомбардир России

Тольяттинский «Акрон» в гостях обыграл «Крылья Советов» (2:0). На 9-й минуте счет открыл Артем Дзюба. Этот гол сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба обошел Александра Кержакова, теперь на его счету 234 мяча во всех официальных турнирах. Больше всего мячей бомбардир забил, выступая за «Зенит» (108). За «Спартак» воспитанником которого Дзюба является, он отличился 38 раз.

В РПЛ на счету Дзюбы 165 голов, 30 раз он забил, выступая за сборную России.

В воскресенье, 9 февраля, нападающий получил множество поздравлений, в том числе, от министра спорта Михаила Дегтярева.

«Спартак» отстал от лидеров

Перед туром в таблице установилось троевластие: у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» было по 40 очков.

«Краснодар» уверенно разобрался с «Пари НН» на выезде — 3:0. Александр Черников открыл счет, а затем ассистировал Жоау Батчи. Во втором тайме Джон Кордоба довел дело до крупной победы.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» также без особых проблем обыграл «Факел» в Воронеже. Лусиано Гонду открыл счет на 19-й минуте ударом головой, во второй половине Матео Кассьерра установил окончательный результат. Огромной ложкой дегтя для петербуржцев стало удаление Вендела. Бразилец показал средний палец трибунам. В «Зените» утверждают, что этот жест был реакцией на расистские выкрики с трибун, и собираются оспорить решение в КДК. Следующий матч «Зенит» играет со «Спартаком» и может остаться без ключевого игрока.

«Спартак» и «Рубин» матчем в Казани завершали программу тура. «Рубин» вышел с невероятным настроем и к 28-й минуте повел 2:0. Лучший бомбардир казанцев Мирлинд Даку сначала воспользовался ошибкой Даниила Денисова, а затем после подачи с левого фланга перевисел в воздухе Алексиса Дуарте.

Еще до перерыва «Спартак» отыграл один мяч — Эсекьель Барко «паненкой» исполнил пенальти. Во втором тайме преимущество красно-белых было подавляющим, но больше они забить не смогли и прервали серию из семи побед подряд. У «Спартака» тоже есть потеря перед матчем с «Зенитом» — Дуарте повздорил с Даку, и оба футболиста увидели перед собой красные карточки.

Пьянич вышел на пять минут и помог ЦСКА добыть победу

ЦСКА 90 минут не мог взломать оборону «Химок». В самой концовке матча на поле появился Миралем Пьянич. Звездный полузащитник ЦСКА идеально выполнил угловой — точно на голову Виллиану Роше, и армейцы победили в компенсированное время.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

«Локомотив» дома не смог обыграть «Ахмат». Алексей Батраков открыл счет после прохода и точной передачи Пиняева, но еще до перерыва Максим Самородов сравнял счет — 1:1.

«Ростов» еще глубже усадил «Оренбург» на дно турнирной таблице, победив аутсайдера в гостях (2:1). Максим Осипенко и Николай Комличенко отличились в составе ростовчан, оренбуржский гол на счету Брайана Мансильи.

Самую крупную в туре победу одержало столичное «Динамо», разгромившее одноклубников из Махачкалы — 4:0. Уже на седьмой минуте Эль-Мехди Маухуб открыл счет, во втором тайме забивали Ярослав Гладышев, Даниил Фомин и Фабиан Бальбуэна.

«Краснодар» и «Зенит» лидируют с 43 очками, «Спартак» остался третьим с 40 баллами, но к красно-белым вплотную приблизилось «Динамо».