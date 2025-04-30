Свечников и Орлов ждут встречи с Овечкиным, Капризов и Кузьменко забивают: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сыграны очередные матчи плей-офф. Определилась первая команда, вышедшая во второй раунд Кубка Стэнли, — «Каролина Харрикейнз» с Андреем Свечниковым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым в составе.

Бывшие партнеры Овечкин и Орлов могут сойтись друг против друга

«Каролина Харрикейнз» стала первым клубом, оформившим путевку во второй раунд. В пятом матче серии «Ураганы» выиграли у «Нью-Джерси Дэвилз» во втором и овертайме (5:4) и выиграли противостояние со счетом 4-1.

«Каролина» проиграла первый период со счетом 0:3, но во второй двадцатиминутке сравняла счет. Пятый в плей-офф гол записал на свой счет Андрей Свечников, отличившийся с передачи Дмитрия Орлова.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков вышел в стартовом составе, он отразил 31 бросок из 35.

Следующим соперником «Харрикейнз» станет победитель пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс». Пока в этом противостоянии лидируют «Столичные» — 3-1. Защитник Дмитрий Орлов большую часть своей карьеры в НХЛ провел в «Вашингтоне» и дружит с Александром Овечкиным. Теперь высок шанс, что они сыграют друг против друга за выход в финал Восточной конференции.

«Миннесоте» не повезло

Фото: [ Кирилл Капризов/ХК «Миннесота Уайлд» ]

Упорнейшая борьба разворачивается в серии «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд». В пятом матче «Вегас» забрал победу в овертайме (3:2) и с таким же счетом лидирует в серии.

При этом «Миннесота» может сетовать на невезение. За минуту до конца третьего периода она забросила шайбу, но арбитры отменили ее после челленджа тренера «Вегаса».

Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в плей-офф. С 9 (5+4) очками он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. По 10 баллов у Андреаса Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз» и форвардов «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. А по числу заброшенных шайб Капризов делит первое место со Свечниковым, Нэтаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» и своим партером по команде Мэттом Болди.

«Лос-Анджелес» упускает серию

Фото: [ Андрей Кузьменко/ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

«Лос-Анджелес Кингз» на старте серии дважды подряд обыграли грозный «Эдмонтон», но затем проиграли трижды. Особенно досадным было поражение в четвертой игре, когда «Короли» позволили сопернику сравнять счет за несколько секунд до конца, а затем проиграли в овертайме.

В отчетной встрече «почувствовавший» кровь «Эдмонтон» много атаковал (соотношение бросков 46-22) и в итоге добился победы со счетом 3:1. При этом счет открыл «Лос-Анджелес»: Андрей Кузьменко реализовал большинство, набрав свое шестое очко в плей-офф.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин ассистировал Маттиасу Янмарку, когда швед забрасывал победную шайбу.

Еще в одном матче игрового дня «Оттава Сенаторз» всухую обыграли «Торонто Мейпл Лифс» (4:0) и сократили счет в серии до минимума — 2-3.