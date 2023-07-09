«Свою версию представит сам Распутин»: самое загадочное убийство попробуют раскрыть в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее продолжает работу выставка «Юсуповы. Род, история, коллекции» (12+), рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Экспонаты выставки легли в основу создания нового иммерсивного гастроспектакля с леденящим душу названием «Я убил Распутина» (18+). Гости познакомятся с Феликсом Юсуповым, самим Григорием Распутиным, ну и, как вы догадались, станут свидетелями самого мистического убийства прошлого века. Рассказываем подробности.

В Серпуховском музее состоится мистический иммерсивный гастроспектакль «Я убил Распутина». На ужине не будет искусственно созданных декораций. Гости погрузятся в атмосферу начала XX века с помощью музыки, архитектуры, литературы, гастрономии и театрального искусства.

«На создание спектакля- ужина нас вдохновила выставка «Юсуповы. Род, история, коллекции», где также много рассказывается о службе последнего князя из этого рода Феликсе Феликсовиче Юсупове, – поделилась одна из создательниц проекта Юлия Николаева. – Он принимал участие в убийстве Григория Распутина, и мы решили рассказать гостям музея свое видение этого исторического события».

Перелопатив уйму архивов, Юлия и ее команда решили подойти к созданию спектакля, так сказать, по-журналистски: показать, как выглядело это преступление глазами Юсупова и самого Распутина. Без флера мистики здесь не обошлось.

«Вначале гостям свою историю расскажет Юсупов: это целое мистическое представление со спецэффектами и театром теней, где по сюжету Распутина будет практически невозможно убить, – объяснила Юлия. – После свою версию произошедшего как бы представит сам Распутин. Не буду раскрывать все секреты, но трактовка данного случая у этих двух рассказчиков будет сильно отличаться».

Фото: [ из архива "Gastro Theatre" в Серпухове ]

Рассказ Григория будет сопровождаться изысканным ужином в компании табора цыган. Гости смогут полакомиться блюдами, сделанными по рецептам из кулинарной книги дочери Распутина.

«Основные блюда будут состоять из рыбы, потому что сам друг императорской семьи не ел мяса, – отметила Николаева. – Также шеф-повар подаст суп из кореньев, блюда со спаржей и другими продуктами, которые любил Распутин».

После ужина один из самых загадочных исторических персонажей поведет участников программы по паломническим местам Серпухова, монастырям и церквям, попутно рассказывая историю города через призму своих приключений.

кстати

Григорий Распутин обрел известность благодаря дружбе с семьей российского императора Николая II. В начале XX века он имел репутацию прозорливца и целителя. В 1916 году князь Феликс Юсупов вместе со своими единомышленниками убил его во дворце Юсуповых. Смерть Распутина до сих пор окутана тайной: по легенде, его отравили, расстреляли и задушили, но погиб он только после того, как его, еще живого, сбросили в Неву.