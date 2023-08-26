«Так делал Гюго»: художница из Нахабина раскрыла секрет рисования с использованием кофе

В сентябре в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет выставка художницы из Нахабина, создательницы единственного в мире музея кофеграфии Юлии Латте. Корреспондент «Подмосковье сегодня» поговорила с автором необычных кофейных работ и узнала, как создаются такие полотна, что поспособствовало открытию музея и при чем тут Гюго и Шойгу.

ПО СТОПАМ ГЮГО

В 2008 году Юлия Латте из красногорского Нахабина начала писать картины… кофе. Любовь к этому напитку и профильное образование художника сделали свое дело. Вначале занятие было просто ради развлечения, девушка изображала пейзажи и животных. Но вскоре художница сделала хобби делом своей жизни. Сейчас у Юлии собственный и единственный в мире музей кофеграфии.

«Год назад вместе с подругой мы решили открыть арт-кофейню «Музей кофеграфии», – вспоминает Юлия. – Тогда я уже увлекалась этим не очень популярным в нашей стране видом искусства, писала картины и собирала полотна художников из разных уголков мира, которые занимаются кофеграфией. А подруга окончила курсы бариста и тоже хотела связать свою жизнь с этим напитком».

Музей находится в столице, сейчас там более 40 оригинальных полотен современных художников из Европы, Америки, Новой Зеландии, Кыргызстана, Узбекистана и России. Коллекция постоянно пополняется. Работы самой Юлии там тоже можно увидеть.

«Многие, когда впервые слышат про кофеграфию, представляют, что я выкладываю картину зернами или приклеиваю молотый кофе на клей, но это не так, – делится художница. – Рисовать кофе – то же, что и акварелью. Я смешиваю с водой либо растворимый, либо вываренный молотый кофе, беру кисть и пишу картины. Так делал и знаменитый французский писатель Виктор Гюго».

Писатель, кстати, некоторым образом приобщен к музею: в арт-кофейне можно попробовать согревающий напиток, сваренный по его рецепту.

Фото: [ из личного архива Юлии Латте ]

ВЫСТАВКА В МЕЛИХОВЕ

Юлия Латте устраивает персональные выставки по всей стране, покоряя художественные пространства Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Периодически выставляюсь в музее «Новый Иерусалим», – рассказывает автор. – А с 30 сентября в честь Международного дня кофе мои полотна можно будет увидеть в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» (0+)».

Художница также часто устраивает мастер-классы для детей и взрослых. Кофеграфия начинает набирать популярность в России, радуется она.

«Пару лет назад я даже получила заказ на выполнение 20 картин к юбилею Министра обороны Сергея Шойгу, – поделилась Латте. – Я изобразила Сергея Кужугетовича вместе с Владимиром Путиным, также отобразила на полотнах несколько значимых периодов в его карьере».

Сейчас Юлия работает над новой серией картин, посвященной видам Петербурга. Скоро полотна могут по­явиться в выставочных залах Подмосковья.

Хранятся веками

Картины, выполненные в технике кофеграфии, хранятся так же долго, как и акварельные полотна. Юлия Латте отмечает, даже рисунки Виктора Гюго из кофе дошли до наших дней и выставляются в Лувре, что, несомненно, свидетельствует о долговечности таких работ.