Такого вы не пробовали точно: пять причин отправиться на фестиваль репы в Павловский Посад

В следующую субботу в Павловском Посаде пройдет гастрономический фестиваль русских традиций «День пареной репы» (0+), который организует музейно-выставочный комплекс «Княжий двор». Праздник пройдет уже в шестой раз. В прошлом году он взял серебро на VI туристском фестивале «Диво Евразии-2022». В этот раз «День пареной репы» вновь соберет тех, кто любит вкусно поесть и активно провести время всей семьей. Называем пять веских причин не пропустить зрелищное действо.

Причина №1. Попробовать варенье из исконно русского овоща

Репа – исконно русский овощ. И именно это растение станет главным угощением на фестивале русских традиций «День пареной репы». Участники гастрономического праздника приготовят из него особенные блюда. Такого вы не пробовали точно!

«На нашем фестивале повара будут удивлять не только вкуснейшими салатами и запеченными горячими угощениями из репы. Каждый сможет попробовать варенье из этого овоща! – рассказала заведующая отделом музея «Княжий двор» Виктория Галактионова. – Также в меню будут необычные блюда из, казалось бы, привычных нам ингредиентов: наши мастера приготовят суши из свеклы и дадут продегустировать котлеты из лука».

Каждое блюдо будут оценивать гости фестиваля и специальное жюри. Самый необычный рецепт удостоится приза.

Причина №2. Попасть в декорации мультфильмов

Чтобы праздник был еще ярче, «День пареной репы» пройдет в определенной тематике: участники фестиваля приготовят свои блюда в стиле российских мультфильмов, в которых идет речь про овощи.

«Можно будет приготовить блюда, украсив съедобными декорациями из всеми известных мультфильмов, мы не ограничиваем в полете фантазии наших участников! – отметила Виктория Галактионова. – Также мы будем оценивать наряды наших участников: за каждый костюм в тематике российских мультфильмов полагаются дополнительные баллы».

Заглавной мультипликационной темой фестиваля станет анимационный фильм «Вершки и корешки». Гостям праздника в игровой форме расскажут, как не перепутать вершки и корешки и в чем польза репы.

Причина №3. Тянет-потянет, вытянуть не может…

Какой праздник без концертной программы? На фестивале уже традиционно покажут несколько детских театральных постановок по мотивам русской народной сказки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад ]

«Каждая команда покажет свою уникальную постановку со своим видением и необычными поворотами всеми известной сказки «Репка», – объяснила Галактионова. – Также со сцены радовать своими выступлениями будут местные вокальные и танцевальные ансамбли».

Подмосковные ремесленники также представят свои работы на выставке фестиваля и проведут с гостями мастер-классы по изготовлению сувениров.

Причина №4. Принять участие в реп-батле

На фестивале русских традиций можно будет не только насладиться выступлениями местных коллективов, но и самим продемонстрировать со сцены свой талант.

В рамках праздника пройдет уже традиционный и долгожданный так называемый Реп-батл, где любой желающий со сцены сможет спеть любимые частушки и посоревноваться в умении стихосложения.

В этом конкурсе частушек могут участвовать как взрослые, так и дети.

Причина №5. Снять РЕПортаж и стать звездой фестиваля

Впервые на «Дне пареной репы» запускают конкурс видеорепортажей. Любой желающий может снять вертикальный или горизонтальный ролик о празднике, смонтировать и выложить у себя на странице в соцсетях, поставив хэштег #Деньпаренойрепы2023.

Самые креативные работы также удостоятся призов от организаторов фестиваля.