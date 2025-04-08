Тарасова возмущается «враньем» в фильме «Роднина», но исторические ляпы есть во всех спортивных байопиках

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась тем, что в фильме «Роднина» неточно изображена роли тренера Станислава Жука и ее собственная, и обвинила трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину во лжи — фильм снимался по ее автобиографической книге.

Роднина парировала словами, что художественное кино — хроника прошедших лет и у него есть свои законы и правила.

Это далеко не первое разбирательство по поводу исторической правды в художественном кино о спорте: в России в последние десять лет жанр спортивного байопика стал невероятно популярным.

«Легенда №17»

Фото: [ Кадр из фильма «Легенда №17». Режиссер Н. Лебедев. 2012 год ]

Старт этой популярности дал фильм о знаменитом хоккеисте Валерии Харламове. Фильм получил признание зрителей и критиков — был удостоен шести статуэток национальной премии «Золотой орел». Татьяна Тарасова, которая затем будет придираться к «Родниной», поблагодарила создателей фильма за образ ее отца. Конечно, Олег Меньшиков внешне совсем не был похож на Анатолия Тарасова, но характер был передан верно.

Разумеется, в фильме не все было правдой. Тот же Тарасов не мог пить водку с Харламовым, как это было в «Легенде №17», — тренер всегда держал дистанцию с игроками.

Также создатели картины намеренно перенесли на четыре года эпизод с аварией Харламова. В фильме показано, как он преодолевает себя, восстанавливаясь после полученных повреждений, чтобы успеть сыграть с канадцами — в реальности авария произошла через несколько лет после Суперсерии.

«Движение вверх»

Фото: [ Кадр из фильма «Движение вверх». Режиссер А. Мегердичев. 2017 год ]

Фильм об исторической победе баскетбольной сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде-1972 собрал в прокате около $60 млн, окупившись почти в десять раз. Но и претензий по поводу исторической правды получил немало.

Особенно возмущались супруги тренера Владимира Кондрашина (его фамилию даже пришлось заменить на Гаранжина) и баскетболиста Александра Белова. Кондрашин не копил деньги на лечение больного сына, а Белов заболел только через четыре года после Олимпиады, но сценаристам вновь потребовался «момент преодоления».

Модестас Паулаускас никогда не был антисоветчиком и русофобом, а, напротив, был правоверным коммунистом. До последнего времени он ездил из Литвы в Калининградскую область тренировать ребятишек. Впрочем, сам баскетболист к искажению своего образа отнесся снисходительно и даже с юмором. Роль Паулаускаса исполнил Жильвинас Тратас. Модестас говорил, что он таким красавцем, конечно же, не был, но — спасибо.

Финальный матч против сборной США показан очень зрелищно. Баскетболисты демонстрируют чудеса дриблинга и ломают щиты, вколачивая могучие данки. На самом деле 50 лет назад все выглядело поскромнее, хотя победа сборной СССР в легендарные «три секунды» от этого не становится менее великой.

«Мистер Нокаут»

Фото: [ Кадр из фильма «Мистер Нокаут». Режиссер А. Михалков. 2022 год ]

Спортивная драма о советском боксере Валерии Попенченко уже не вызвала такого ажиотажа у зрителей, а критики отмечали большое количество штампов в картине.

Специалисты указали и на ворох исторических неточностей. Самая бросающаяся в глаза – финальный бой на Олимпиаде-1964 с немцем Эмилем Шульцем показан как тяжелейшее трехраундовое противостояние. На самом деле Попенченко уложил соперника в первом раунде, потому то он и был Мистером Нокаут.

«Стрельцов»

Фото: [ Кадр из фильма «Стрельцов». Режиссер И. Учитель. 2020 год ]

Создатели фильма о легендарном советском футболисте предупредили, что показанные события могут не совпадать с реальными фактами. Это указание стало своего рода индульгенцией за любые фантазии. Можно сказать, что фильм снят по мотивам биографии Эдуарда Стрельцова, но никак не ее основе.

Странен был уже выбор исполнителя главной роли. Невысокий, щупловатый Александр Петров сыграл футболиста, отличавшегося своей статью и мощью. Стрельцов одним движением плеча отодвигал защитников от мяча, Петров же в фильме был на голову ниже большинства своих партнеров и соперников.

В конце фильма Стрельцов играет за сборную СССР против сборной Бразилии во главе с Пеле. В реальности два великих игрока никогда не встречались на футбольном поле.