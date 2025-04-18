Тренер Розанов приставал к юной фигуристке Жилиной, или это выдумки? Новый скандал в фигурке

В фигурном катании набирает обороты новый скандал. Тренера и хореографа Сергея Розанова обвинили в сексуальных домогательствах. Портал «Подмосковье сегодня» собрал все, что известно по этому делу.

Мама фигуристки Жилиной

Мама фигуристки 16-летней Вероники Жилиной и по совместительству тренер академии «Ангелы Плющенко» Людмила Алферова опубликовала в телеграм-канале пост, в котором рассказала о неподобающем поведении Розанова пять лет назад.

Со слов ее дочери, Розанов приставал к 11-летней спортсменке во время сборов. Якобы он находил возможность остаться с ней наедине и предлагал сделать массаж. Розанова уволили еще в 2021 году, хотя он полностью отрицал свою вину. Тогда решили не придавать инцидент огласке, не понятно, почему потребовалось вспоминать о нем сейчас. В последнее время специалист работает в основном за рубежом.

Кто такой Розанов?

Сергея Розанова считали одним из самых перспективных тренеров в фигурном катании. Ранее он работал в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и прославился тем, что умел ставить элементы ультра-си детям. В частности, поставил тройной аксель Алене Косторной, которая ушла вместе с ним к Плющенко.

Коллеги отмечают, что у Розанова непростой характер, он амбициозен и не приемлет чужого мнения. При этом хореограф Алексей Железняков заявил, что никогда не замечал за Розановым педофилических наклонностей, и предположил, что тренера могли оклеветать из мести за что-либо.

Сам Розанов назвал обвинения в свой адрес «абсолютной ложью».

Позиция Яны Рудковской

Фото: [ соцсети ]

Слова «абсолютная ложь» вызвали гнев у генерального директора и совладельца академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской. Она опубликовала обширный пост, в котором пристыдила Розанова.

«Сережа, тебе реально не стыдно?! Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Мама тренер спортсменки Ники Жилиной — твоя коллега? Или я? Ты уж как‑то разберись в своих показаниях. А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс. Не буди лихо, пока оно тихо, Сережа!» — написала Рудковская.

Также она сообщила, что за последние три дня родители фигуристов написали ей не менее десятка писем, в которых рассказали о неподобающем поведении тренера. Рудковская пообещала отстаивать честь всех детей-спортсменов, которые «пострадали» от Розанова.

В частности, гендиректор «Ангелов» имела в виду своего сына Александра Плющенко. Она рассказывала, что тот отказывался работать с Розановым, потому что тренер орал на него и называл «козлом».