ЦСКА ищет замену Дивееву, страсти по Жерсону, с кем готов расстаться Талалаев: трансферные слухи РПЛ

Дивеев почти в «Зените», ЦСКА ищет ему замену

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно прошел медосмотр в «Зените». Ожидается, что в ближайшее время клубы произведут обмен: Дивеев станет игроком петербуржцев, ЦСКА получит нападающего Лусиано Гонду и доплату.

Армейцам необходимо залатать брешь в центре обороны. По данным «Чемпионата», клуб ведет переговоры с «Аль-Васлом» о трансфере 27-летнего бразильца Адриэлсона. Ранее он играл за «Андерлехт» и «Лион», а в чемпионат ОАЭ перебрался летом 2025 года. В 18 матчах за «Аль-Васл» во всех турнирах футболист отметился пятью забитыми мячами. Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.

Сколько стоит Жерсон на самом деле

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» готов расстаться с полузащитником Жерсоном, за которого летом заплатил «Фламенго» €25 млн. Впрочем, бразильский журналист Пабло Оливейра отметил, что в реальности петербуржцы заплатили гораздо больше, около €40 млн. Разница ушла отцу и агента футболиста Маркао, самому игроку, а также другим лицам, участвовавшим в реализации сделки.

В возвращении бразильца на родину заинтересован «Крузейро». При этом «Зенит» хочет отбить большую часть денег, вложенных в покупку Жерсона. По информации журналиста Вене Казагранде, петербуржцы отклонили предложение «Крузейро», которое оценивается в €27 млн. Ранее бразильцы были готовы отдать в обмен на Жерсона защитника Жонатана Жезуса плюс доплатить €12 млн. Но «Зенит» не устроил и такой вариант.

Португальский агент Паулу Барбоза вообще усомнился в том, что «Зенит» зимой сумеет продать Жерсона. Он считает, что слухи о сумасшедшем интересе к футболисту со стороны других клубов разгоняет Маркао, давно пользующийся в футбольных кругах сомнительной репутацией.

«Краснодар» хочет вернуть в Россию Тикнизяна

Фото: [ ФК «Црвена Звезда» ]

«Краснодар» интересуется крайними защитниками с российским паспортом. Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что ему поступило предложение от быков о покупке Наира Тикнизяна за €5,5 млн. Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» имеет российское гражданство. Однако против продажи латераля выступает новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович, которому очень нравится Тикнизян.

Также сообщалось об интересе «Краснодара» к защитнику «Балтики» Мингияну Бевееву.

Кроме того, по данным инсайдера Ивана Карпова, «быки» предложили «Пари НН» 100 млн руб. за атакующего полузащитника Хуана Боселли. Уругваец выступает за нижегородцев с 2023 года, в 75 матчах за клуб он забил 24 мяча и явно заслужил право попробовать себя в более статусном клубе.

Могут быть у «Краснодара» и трансферы на выход. В частности, может покинуть команду полузащитник Гаэтан Перрен, не имеющий твердого места в основном составе. Французским хавбеком интересуются «Осер» и «Монако».

Недоволен своим игровым временем и полузащитник Кевин Ленини. Как сообщает Legalbet, футболист хочет поехать на чемпионат мира со сборной Кабо-Верде, а для этого ему нужно проявлять себя. Возможные претенденты на хавбека пока не назывались.

«Спартак» на паузе

«Спартак» сообщил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо. Пока шло утверждение кандидатуры специалиста, трансферная активность в «Спартаке» была практически на нуле. Некоторое время Карседо потребуется, чтобы ознакомиться с составом. Поэтому пока поставлен на паузу даже уже практически согласованный трансфер из «Динамо» вингера Ульви Бабаева.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Пока доносятся только глухие разговоры о возможной продаже форварда Ливая Гарсии. Год назад красно-белые заплатили АЕКу €18,7 млн за тринидадского нападающего. Теперь задешево «Спартак» отдавать форварда, который здорово зарекомендовал себя в греческом чемпионате, не хочет. Но в итоге, вероятно, придется признать факт переплаты и смириться с убытками.

Кого продаст «Балтика»

«Балтика» стала сенсацией первой части чемпионата, и к целому ряду калининградских футболистов возник интерес со стороны топ-клубов. В частности, речь идет о вингере Владиславе Саусе, крайнем защитнике Мингияне Бевееве и полузащитнике Максиме Петрове.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал «Матч ТВ», что перед отпуском он договорился с руководством клуба о том, что из каждой линии можно будет отпустить не более одного игрока при действительно стоящем предложении. При этом Талалаев признался, что вообще не хочет ни с кем из своих игроков расставаться, «потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья».

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Массовой распродажи в «Балтике» точно не случится. Уже сообщалось, что «Локомотив» откажется от трансфера Максима Петрова из-за его высоких требований по зарплате, а ЦСКА не будет зимой покупать Владислава Сауся.