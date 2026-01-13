ЦСКА мощно усилился зимой: теперь фавориты РПЛ?

ЦСКА стал главным действующим лицом зимней трансферной кампании Российской премьер-лиги. Армейцы уже получили двух топ-игроков, закрыв проблемные позиции, и на этом еще не закончили свое пополнение. В весеннюю часть чемпионата ЦСКА войдет одним из главных фаворитов.

Обмен с «Зенитом» в пользу ЦСКА

ЦСКА можно считать победителем в громком обмене с «Зенитом». Армейцы отдали центрального защитника Игоря Дивеева, а получили нападающего Лусиано Гонду плюс денежную компенсацию. Можно сказать, одним выстрелом убили двух зайцев.

ЦСКА нужен был забивной нападающий. В первой части чемпионата Тамерлан Мусаев и Алеррандро забили всего три мяча на двоих. У центрального полузащитника Матвея Кисляка и переделанного из защитника в вингера Данила Кругового, для сравнения, по четыре.

Заскучавший на скамейке «Зенита» Лусиано — отличный вариант для ЦСКА. Нападающий хорошо бежит за спину защитникам, что идеально подходит для быстрой контратакующей игры армейцев. Фабио Челестини признавался, что ему нравится этот игрок.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Вторым «зайцем», убитым обменом с «Зенитом», стало избавление от Игоря Дивеева, который, как утверждает источник «Чемпионата», Челестини совсем не нравился. Швейцарскому тренеру нужен был центральный защитник с высокой скоростью, способный играть при высоком прессинге. То есть антипод Дивеева. Но футболист сборной России — игрок авторитетный, его просто так на лавку не усадишь.

ЦСКА нашел элегантнейший выход. Обменял ненужного Дивеева на нужного им Лусиано, да еще и доплату затребовал.

Прогнули «Локомотив»

Еще утром в понедельник, 12 января, спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов уверял, что капитан железнодорожников Дмитрий Баринов останется в команде до конца контракта, который истекает летом. Он признался, что предложение от ЦСКА было, но «Локомотив» не устроило. Ранее сообщалось, что армейцы предлагали за полузащитника €0,5 млн — хоть какие-то деньги, потому что летом Баринов перешел бы бесплатно.

Но тут вовремя подоспела доплата от «Зенита» за Дивеева. Уже после обеда того же 12 января сразу несколько источников сообщили, что ЦСКА выкупит контракт Баринова за €2 млн. Такая прыть, похоже, была неожиданностью для самого Баринова, который с утра проходил медицинское обследование в составе «Локомотива». Утром 13 января клубы объявили о завершении трансфера.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет», — прокомментировал трансфер генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Опорный полузащитник — еще одна важная трансферная цель ЦСКА. Матвея Кисляка можно назвать футболистом «с двумя сердцами», но и он не может в одиночку страховать партнеров по всему полю. Родриго Вильягра в первой части сезона не очень впечатлил — восемь матчей в РПЛ без голевых действий. С приходом Баринова проблемная позиция закрыта.

Поход за центральным защитником

Теперь ЦСКА осталось решить последнюю проблему — заполнить пустоту, образовавшуюся в центральной зоне защиты после ухода Дивеева.

На данный момент самый обсуждаемый вариант — 27-летний бразилец Адриэлсон из «Аль-Васла». Футболист перешел в клуб из ОАЭ летом прошлого года из «Лиона», ранее в Европе выступал также за бельгийский «Андерлехт». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн, «Аль-Васл» хочет получить €6 млн, ЦСКА пока торгуется.

Фото: [ ФК «Аль-Васл» ]

В центре обороны у ЦСКА на данный момент имеются 21-летний Матвей Лукин, которому в пару желателен более опытный партнер, а также 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров и пока не очень впечатливший Жоао Виктор. Как вариант, можно перевести в центр универсального Мойзеса. Но можно быть уверенным в том, что ЦСКА еще одно ключевое приобретение допилит.