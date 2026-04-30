В Московской области разработали экспресс-тест для диагностики инфаркта

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) из Долгопрудного и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали новый экспресс-тест для выявления инфаркта миокарда, который позволяет выявить повреждение сердца по одной капле крови за шесть минут. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что чувствительность данного теста в 45 раз превышает показатели существующих аналогов. Он основан на применении магнитных наноцепочек, которые ускоряют взаимодействие с белками-маркерами и повышают точность анализа. Для анализа достаточно одной капли крови, его можно брать в условиях скорой помощи.

Результаты исследования опубликовали в международном научном журнале Biosensors and Bioelectronics, теперь разработке предстоят пройти дополнительные испытания и регистрацию.

