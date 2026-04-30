Баскетболистки из Подмосковья стали серебряными призерами первенства России

Представительницы Подмосковья стали серебряными призерами XXIV первенства России по баскетболу среди девушек ДЮБЛ (до 19 лет). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команда Училища олимпийского резерва № 3 (Видное) встретилась в финале с соперницами из Москвы МБА-ДЮБЛ, подопечные Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой завоевали серебряные медали турнира. На третьем месте оказалась команда девушек УГМК-ДЮБЛ (Екатеринбург).

Соревнования прошли в Сочи с 24 по 29 апреля в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.