«Распространенная практика»: с какой скидкой можно купить новостройку в Подмосковье

В Москве и области наблюдается снижение цен на квартиры в новостройках. Однако застройщики предлагают покупателям небольшие скидки, которые составляют 10-15%. На большее рассчитывать не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, на первичном рынке недвижимости сейчас действительно непростые времена для застройщиков.

«После изменений в условиях семейной ипотеки мы наблюдаем заметное сокращение числа заявок и одобрений. Чтобы поддержать спрос, застройщики начали предлагать скидки на отдельные квартиры и жилые комплексы. Это то, что раньше встречалось редко, а теперь стало распространенной практикой», — сказал он.

Однако важно понимать, что реальные скидки в среднем составляют около 10-15%, предупредил эксперт.

«Часто в рекламе можно увидеть предложения о скидках 20–30%, но по факту это, как правило, маркетинговый ход. Обычно речь идет о скидке от искусственно завышенной цены, а не от рыночной. Поэтому рассчитывать на массовые и действительно большие скидки не стоит», — считает Ракута.

По его мнению, причин для этого несколько. Одна из них заключается в том, что себестоимость строительства для самих застройщиков выросла.

«Увеличились налоги и НДС, ощущается дефицит рабочей силы из-за миграционной политики, а стоимость труда выросла. Все это делает невозможным резкое снижение цен», — сообщил собеседник издания.

Ипотечный брокер объяснил, что вместо этого застройщики адаптируются к новым условиям: вводят собственные программы рассрочки, разрабатывают альтернативные ипотечные продукты, не связанные с государственными льготами.

«В этот переходный период можно рассчитывать на небольшие скидки, но о глобальном падении цен речи не идет. Дело в том, что большинство застройщиков строят на заемные средства — по проектному финансированию. Банки, выдающие эти кредиты, закладывают в бизнес-модель минимальную стоимость квадратного метра. Продавать ниже этого порога застройщики просто не могут. Исключение — элитный сегмент, где объекты часто строятся на собственные средства и там действуют другие правила. Но в массовом сегменте такие скидки невозможны из-за самой структуры рынка. Поэтому на дисконт в 30% рассчитывать точно не стоит», — заключил Ракута.

