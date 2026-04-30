В Московской области подали более 700 заявок на онлайн-запись в школу приемных родителей

С начала 2026 года жители Московской области активно пользуются электронной услугой «Запись в школу приемных родителей» на региональном портале госуслуг: количество поданных заявок превысило 700. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку в Подмосковье, кандидат должен соответствовать ряду требований: быть совершеннолетним и дееспособным, не иметь судимости за тяжкие преступления, располагать подходящим жильем, иметь достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка, а также пройти подготовительные курсы в школе приемных родителей.

Онлайн‐запись в такую школу доступна на региональном портале в разделе «Семья» → «Опека и попечительство». Процедура подачи заявления проста и состоит из нескольких шагов: авторизации на портале через ЕСИА, заполнения онлайн‐формы, выбора городского округа и школы из предложенного списка. Если нужной школы нет в выбранном округе, система автоматически покажет полный перечень организаций по всей Московской области, где проводится подготовка кандидатов.

Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

