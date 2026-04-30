Глава подмосковной Балашихи принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров стал участником предварительного голосования «Единой России», в общей сложности количество кандидатов в регионе превысило 840 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Юров планирует избираться в Госдуму от округа, в который входят Реутов и Балашиха. Он подчеркнул, что в случае поддержки жителями его кандидатуры он продолжит решать вопросы, которые волнуют людей, на федеральном уровне.

«Безусловно, уже многое сделано, удалось добиться определенных результатов — это касается масштабного строительства социальных объектов, капитального ремонта, благоустройства. В Балашихе строится крупнейшая в Московской области региональная больница Ольгино, решаются транспортные вопросы. Но впереди, конечно, еще очень много задач», — заключил Сергей Юров.

Помимо этого, участником предварительного голосования стал 25-летний заместитель руководителя «Молодой Гвардии» в Подмосковье Алексей Кожухалов, который регулярно организует гуманитарные конвои в зону спецоперации, инициировал проект «Касается каждого!» по производству FPV-дронов и не только, а также ветеран СВО, преподаватель Орехово- Зуевского железнодорожного техникума Дмитрий Лемешко. Последний служил на Северном Кавказе и в зоне СВО,за участие в боевой операции был награжден медалью «За отвагу».

Партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов. Напомним, в Подмосковье в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и отдельные муниципальные советы. Предварительное голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги, зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.

