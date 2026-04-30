Кросби высказался об игре с Малкиным и Летангом: они уже 20 лет вместе в «Питтсбурге»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби трогательно высказался об игре за одну команду с Евгением Малкиным и Крисом Летангом после того, как «Пингвины» завершили сезон вылетом в первом раунде Кубка Стэнли от «Филадельфии».

Кросби, Малкин и Летанг всю свою карьеру провели за «Питтбсург». Кросби дебютировал в сезоне-2025/26, двое других присоединились в следующем году. Вместе хоккеисты завоевали три Кубка Стэнли, а «Питтсбург» долгие годы был одной из сильнейшей франшиз в НХЛ.

«Честно говоря, это сложно выразить словами. Наверное, мы просто к этому привыкли, но, я думаю, мы вместе как семья. Это лучшее описание. У нас были и отличные победы, и тяжелые поражения, как сегодняшнее. Я очень благодарен за возможность играть с ними так долго. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — сказал Кросби клубной пресс-службе.

У Евгения Малкина по окончании сезона завершается действующий контракт. У Кросби соглашение рассчитано еще на год, у Летанга — на два. Предполагается, что «Питтсбург» предложит россиянину новый годичный контракт.

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в шестом матче серии в овертайме. Единственную шайбу в игре забросил защитник Кэм Йорк с передачи россиянина Матвея Мичкова.