Онкоскрининг на рак кишечника в Подмосковье прошли почти 200 тыс. пациентов

В Подмосковье бесплатный онкоскрининг, позволяющий выявить злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта, прошли более 177 тыс. пациентов, у 364 из них были выявлены злокачественные новообразования - все они уже получают лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика работает именно так: чем раньше выявлена патология, тем выше шансы пациента на выздоровление», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, скрининг доступен всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации. Его проводят в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака, стартовавшего в 2025 году, пациентам выполняется количественный анализ кала на скрытую кровь. Это позволяет своевременно обнаружить скрытое кровотечение, которое может свидетельствовать о развитии онкологического процесса на ранней стадии.

Напомним, что пройти диспансеризацию и профосмотры можно в поликлинике по месту прикрепления.

