В Подмосковье обсудили формирование единого образовательного пространства дополнительного образования

29 апреля в администрации Орехово‐Зуевского городского округа прошел семинар‐совещание, посвященный вопросам развития дополнительного образования детей в регионе. Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования Московской области.

В обсуждении приняли участие эксперты отрасли, представители негосударственного сектора и индивидуальные предприниматели.

Ключевыми темами семинара стали: соблюдение санитарно‐эпидемиологических норм в организациях дополнительного образования, особенности лицензирования образовательных программ, работа с муниципальным социальным заказом, использование Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области».

По итогам встречи участники получили развернутые разъяснения по нормативно‐правовым вопросам, а также подробные инструкции по включению в Реестр исполнителей услуг. Значимой частью семинара стал открытый диалог, в ходе которого участники совместно прорабатывали типичные проблемные ситуации.

