Любите острую еду? Ученые объяснили, почему она уменьшает риск смерти на 25%

Любовь к острой еде может приносить не только удовольствие, но и пользу для здоровья — сразу несколько исследований связывают ее с более долгой жизнью, пишет Upworthy. В частности, регулярное употребление перца чили оказалось связано со снижением риска смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Интерес к острой пище стремительно растет: к примеру, к 2025 году почти все рестораны в США включили в меню хотя бы одно острое блюдо, а спрос на такие продукты заметно увеличился за последние годы.

Научные данные подтверждают возможные плюсы такой диеты. Так, исследование, опубликованное в Chinese Medical Journal, показало: у людей, которые едят острое хотя бы раз в неделю, ниже риск сосудистых заболеваний. Другая работа Университета Вермонта выявила снижение риска смерти на 13% у любителей острого перца.

Наиболее масштабный анализ, представленный на American Heart Association Scientific Sessions, охватил более 570 тысяч человек. Он показал, что регулярное употребление перца чили связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26% и общей смертности на 25%.

Ученые подчеркивают: это лишь корреляция, а не доказанная причина. Однако капсаицин — вещество, придающее перцу остроту, — может играть ключевую роль, влияя на обмен веществ.