«В аэропорту сына не пропустили»: экс-жена Романа Товстика запретила 12-летнему ребенку покидать Россию

Конфликт между бизнесменом Романом Товстиком и его бывшей женой Еленой, который разгорелся после того, как мужчина ушел к телеведущей Полине Дибровой, вышел на новый уровень, пишет The Voice. На этот раз жертвой семейных разборок оказался их 12-летний сын.

Роман планировал улететь на Кипр вместе с дочерью и сыном, чтобы отдохнуть и провести время с детьми. Однако в аэропорту на паспортном контроле выяснилось, что мальчику запрещено покидать страну.

Оказалось, что Елена заранее наложила запрет на выезд сына за границу, но не сочла нужным предупредить об этом бывшего мужа. В результате ребенок, узнав о запрете прямо на месте, был сильно расстроен.

Адвокат Романа Филипп Рябченко назвал действия экс-супруги нечестными и непредсказуемыми.

«Для ребенка эта ситуация стала серьезным стрессом, поскольку он узнал о запрете непосредственно в аэропорту, уже в момент прохождения контроля», — сказал юрист.

Сам миллиардер подчеркнул, что разногласия между родителями не должны сказываться на детях, и выразил надежду, что в будущем таких ситуаций удастся избежать.

Ранее Елена Товстик предрекла финансовый крах Роману Товстику из-за Полины Дибровой.