Великобритания столкнулась с унизительной нехваткой военных кораблей и теперь вынуждена обращаться за помощью к Германии, пишет Daily Star. В апреле Лондон должен выполнять обязательства перед НАТО в Атлантическом океане и Балтийском море, но собственных сил для этого оказалось недостаточно.

По данным источников, Великобритания формально сохранит командование морской группой, однако фактически будет делать это с немецкого флагманского корабля. Для страны, столетиями гордившейся званием «владычицы морей», ситуация выглядит особенно болезненно.

Проблема обострилась после задержки с отправкой эсминца HMS Dragon, который добрался до Кипра только спустя две недели после критики за медленное развертывание. В строю у Королевского флота сейчас остается лишь еще один эсминец Type 45 — HMS Duncan, тогда как остальные проходят обслуживание или испытания.

Но HMS Duncan тоже не сможет заменить флагман НАТО, поскольку должен участвовать в операции Firecrest на севере.

«Британия совершенно точно больше не правит волнами», — заявил депутат-консерватор Бен Обиз-Джекти. Он назвал происходящее «национальным позором» и напомнил, что ранее уже предупреждал о нехватке эсминцев.

В Минобороны Великобритании тем временем пытаются сохранить лицо и утверждают, что приверженность НАТО «остается непоколебимой» и страна выполнит руководящую роль, как планировалось.

Ранее Великобритания вместе с рядом европейских стран заявила обсуждение создания объединенных военно-морских сил, которые, по данным The Guardian, могут быть направлены на сдерживание России.

В проекте, помимо Великобритании, заявлено участие Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, стран Балтии и Нидерландов. США в состав объединения входить не будут.

Глава военно-морских сил Великобритании генерал Гвин Дженкинс отметил, что новая структура может действовать как дополнительный элемент к НАТО.