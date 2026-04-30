Первая компания из Подмосковья получила статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности

В Московской области компания из Волоколамска стала первой в регионе, которой присвоен статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Предприятие официально внесено в профильный реестр на основании закона Московской области от 30.06.2025 № 109/2025‐ОЗ «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области».

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что этот шаг имеет особое значение для развития региональной экономики. Присвоение статуса — не просто формальность, а свидетельство зрелости бизнес‐среды Подмосковья. Министр подчеркнула, что правительство намерено и дальше стимулировать предприятия следовать принципам устойчивого развития, поощряя их стремление соответствовать высоким стандартам социальной и экологической ответственности.

Ключевым инструментом оценки кандидатов на получение статуса выступает ЭКГ‐рейтинг — комплексная система, анализирующая деятельность компании сразу по трем направлениям: экология, кадры и государство. Это позволяет оценить уровень благонадежности бизнеса, его социальную направленность и экологическую ответственность.

Получение статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности открывает перед компанией целый комплекс мер государственной поддержки. В их числе — упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестиционных проектов, консультационную поддержку.

