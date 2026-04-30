Футбольный агент назвал «ограблением века» обмен Дивеева в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Лепсая в очередном выпуске «Коммент.Шоу» указал на неравноценность обмена защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит». Армейцы получили нападающего Лусиано Гонду и денежную компенсацию.

«Я говорил, что это суперневыгодная сделка для ЦСКА. Русских центральных защитников нету в природе, их нет, их очень мало. Гораздо проще иностранного нападающего найти, чем найти центрального защитника уровня ЦСКА или «Зенита» с русским паспортом. Это же слепому очевидно. Просто это ограбление века», — сказал Тимур Лепсая.

ЦСКА был жизненно необходим квалифицированный центральный нападающий. Аргентинец Лусиано Гонду здорово смотрелся на сборах зимой, но в чемпионате забил только один мяч в восьми играх. В Кубке России форвард оформил хет-триак в матче с «Крыльями Советов» (5:2).

Игорь Дивеев успел провести за «Зенит» уже 12 матей в чемпионате и Кубке России, отметившись одной передачей.

