«Я подорвала позвоночник»: Катя Лель обвинила продюсера Максима Фадеева в проблемах со здоровьем

Российская певица Катя Лель сделала шокирующее признание. Оказалось, что ее стройная фигура далась ей ценой серьезных проблем со здоровьем, и винит в этом артистка своего бывшего продюсера Максима Фадеева, пишет The Voice.

По словам Кати, Фадеев требовал, чтобы она была «очень худой и накаченной», и для достижения этого результата певица пошла на крайние меры.

Она занималась с четырехкратной чемпионкой мира по фитнесу, и эти тренировки были настолько изнурительными, что, как признается Лель, она «подорвала позвоночник и с трудом выползала с тренировок».

«Это штанги, гантели, приседания с нереальными штангами — я подорвала себе здоровье, позвоночник. Я просто выползала с тренировки», — пожаловалась Лель.

При этом продюсеру было неважно, каким способом будет достигнут результат: за три месяца Катя должна была сбросить 46 кг.

«Я называю это своей ошибкой», — говорит певица.

Ситуация усугубилась после беременности: Катя набрала 25 кг, и после родов ей снова пришлось бороться за стройность. Однако теперь она предостерегает других от подобных экспериментов.

Ранее певица Катя Лель заявила об инопланетной ДНК.